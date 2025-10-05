صدراعظم آلمان در تماس تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تاکید بر خاتمه فوری جنگ غزه، مدعی شد که مذاکرات مصر باید به «خلع سلاح حماس منجر شود».

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان شامگاه یکشنبه در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار آن شد که مذاکرات در مصر به توافقی سریع برای پایان دادن به درگیری در غزه منجر شود.

طبق گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، دولت آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «صدراعظم صراحتا از طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حمایت می‌کند. تقریبا ۲ سال پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این بهترین فرصت برای صلح، برای آزادی اسرا و صلح برای غزه است.»

دولت آلمان در این بیانیه افزود: «خروج اعلام‌شده نیروهای اسرائیلی از غزه گام درستی است. مذاکرات در مصر اکنون باید به پایان سریع خصومت‌ها، آزادی کامل اسرا، دسترسی کامل بشردوستانه و خلع سلاح حماس منجر شود.»

طبق بیانیه‌ای از سوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو و مرتس «توافق کردند که به فشار بر حماس برای تضمین آزادی همه اسرا ادامه دهند» و در عین حال، نتانیاهو از مرتس به خاطر حمایت آلمان تشکر کرد.

نتانیاهو در این بیانیه گفت: «ما تا زمانی که تمام اهداف جنگ، از جمله بازگشت همه اسرا و تضمین امنیت اسرائیل، محقق نشود، قاطعانه عمل خواهیم کرد.»

ادعای آنها درباره «خلع سلاح» جنبش حماس درحالی عنوان شده است که این جنبش اعلام کرد که برخی پایگاه‌های خبری و رسانه‌ای، ادعاهایی را به نقل از یک منبع از حماس در گفت‌وگو با شبکه «الحدث» مطرح کرده‌اند که بر اساس آن این جنبش با تحویل تدریجی سلاح خود تحت نظارت بین‌المللی موافقت کرده است اما این اخبار «بی‌پایه و اساس و دروغ» است.