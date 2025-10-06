En
چرا نیکی کریمی ازدواج نکرد؟!

در مقابل این موج گسترده شایعات، نیکی کریمی همواره سکوت و عدم پاسخگویی را در پیش گرفته و تنها یک بار و با لحنی قاطع، به این پرسش تکراری واکنش نشان داد.
چرا نیکی کریمی ازدواج نکرد؟!

چرا نیکی کریمی ازدواج نکرد؟ جواب صریح و بی‌پرده او توجه همه را جلب کرد؛ جمله ایی که کمتر کسی انتظارش را داشت!

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ نیکی کریمی، یکی از بهترین بازیگران زن سینمای ایران است که زندگی شخصی‌اش همواره در هاله‌ای از ابهام و شایعات پرتکرار قرار دارد. فضای مجازی مملو از اخبار ضد و نقیضی درباره ازدواج این بازیگر است و هر روز گمانه‌زنی جدیدی درباره وضعیت تأهل او مطرح می‌کنند؛ در برخی صفحات به ازدواج نیکی کریمی و امین حیایی، ازدواج نیکی کریمی با قلعه نویی اشاره شده و حتی گفته شده که رضا کیانیان همسر نیکی کریمی است، بالاخره همسر اول نیکی کریمی کیست؟ آیا این بازیگر ازدواج کرده است؟

در مقابل این موج گسترده شایعات، نیکی کریمی همواره سکوت و عدم پاسخگویی را در پیش گرفته و تنها یک بار و با لحنی قاطع، به این پرسش تکراری واکنش نشان داده و صراحتاً اعلام کرده است که:

طرح سؤال از افراد در مورد ازدواجشان، امری «به دور از ادب و نزاکت» است.

