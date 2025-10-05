En
۱۴ کشته و زخمی در تیراندازی به جمعیت در آلاباما

در جریان تیراندازی به سمت جمعیت در مرکز ایالت آلاباما، ۲ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
۱۴ کشته و زخمی در تیراندازی به جمعیت در آلاباما

به گزارش تابناک به نقل از سی‌بی‌اس، پلیس آمریکا امروز (یکشنبه) اعلام کرد افراد مسلح در یک منطقه شلوغ و پر رفت و آمد در مرکز ایالت آلاباما، شروع به تیراندازی به یکدیگر کردند که منجر به کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر شد.

رئیس پلیس مونتگومری، گفت که در پی این حادثه، سه نفر از مجروحان با جراحات شدید در بیمارستان بستری شدند. وی افزود: این حادثه توسط دو طرف درگیر رخ داد که در بین جمعیت به یکدیگر تیراندازی می‌کردند.

حمل اسلحه یک موضوع حساس در سیاست آمریکا است. متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق حمل سلاح را تضمین می‌کند.

بسیاری از محافظه‌کاران جمهوری خواه مالکیت اسلحه را یک حق ضروری و غیرقابل مذاکره می‌دانند. اما در شرایطی که آمریکا در حال تجربه خشونت‌های گسترده با اسلحه و تیراندازی‌های دسته جمعی است، دموکرات‌ها بر تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری در مورد دسترسی به سلاح تاکید کرده‌اند.

سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه (GVA) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح‌های گرم و سرد جان خود را از دست دادند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) نیز در گزارشی از افزایش حوادث جنایی در مدارس و دانشگاه‌های این کشور خبر داده بود که از هر ۱۰ مورد حادثه جنایی و خشونت در این کشور، یک مورد در مدارس یا دانشگاه‌ها رخ می‌دهد.

بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
