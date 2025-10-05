En
وزیر دفاع آلمان: در برابر تهدیدهای پهپادی بی‌دفاعیم

وزیر دفاع آلمان گفت که کشور متبوعش «اساساً تجهیزات و توانمندی کافی» را برای محافظت از خود در برابر تهدیدهای پهپادی ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بوریس پیستوریوس در مصاحبه امروز یکشنبه خود با روزنامه آلمانی «هندلزبلات» افزود که با توجه به این موضوع، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نباید صرفاً «به بهترین سناریو امیدوار باشد»، بلکه باید برای «بدترین سناریو» نیز آماده شوند.

وزیر دفاع آلمان اوضاع فعلی را با جنگ سرد مقایسه کرد و گفت: در حالی که هیچ گلوله‌ای شلیک نمی‌شود، برخی تحریکات وجود دارد.

وی مسکو را مسئول تهاجم‌های اخیر پهپادی در سراسر اروپا دانست و اظهار داشت: هیچ کشور دیگری علاقه به ارسال تعداد زیادی پهپاد به دانمارک یا لهستان ندارد.

پیستوریوس با تأکید بر اینکه مردم آلمان باید در مورد ظهور پهپاد‌ها آرامش خود را حفظ کنند، گفت: ارتش آلمان نمی‌تواند در هر نقطه‌ای از این کشور که پهپاد‌ها ظاهر می‌شوند، حضور داشته باشد و آنها را سرنگون کند.

به نوشته هندلزبلات، وزیر دفاع آلمان ۲ ماه پیش گفته بود که اعضای ناتو باید برای حمله احتمالی روسیه در چهار سال آینده آماده شوند.

ژنرال کارستن بروئر، بازرس کل نیروی زمینی آلمان نیز گفته بود که روسیه سالانه صد‌ها تانک تولید می‌کند که بسیاری از آنها قابل استفاده در حمله به کشور‌های حوزه بالتیک عضو ناتو تا سال ۲۰۲۹ یا زودتر هستند.

او همچنین تأکید کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اتحاد خود را در مورد جنگ اوکراین حفظ می‌کند حتی اگر مجارستان و اسلواکی دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کنند.

پیستوریوس اذعان کرد که این کشور در دفاع در برابر تهدیدات پهپادی، به‌ویژه پس از تجاوز‌های اخیر پهپاد‌های احتمالاً روسی به حریم هوایی آلمان، «واقعاً عقب‌مانده» است.

او گفت که آلمان «اساساً تجهیزات و توانمندی کافی» برای محافظت از خود در برابر تهدیدات پهپادی ندارد، بنابراین در تلاش است تا به آنها دست یابد.

پیستوریوس تأکید کرد که همه در حال تلاش برای حل این مشکل بوده و به دنبال تهیه سامانه‌های جدیدی مانند ضدهوایی زرهپوش اسکای‌رنجر (Skyranger) شرکت راینمتال (Rheinmetall) هستند که البته پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ آماده نشوند.

