رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از رشد تصاعدی پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها طی سال‌های اخیر خبر داد و نسبت به فعالیت کانال‌های سیگنال‌دهی جعلی و تبلیغ رمز ارزهای فاقد پشتوانه هشدار داد و گفت: ناآگاهی کاربران و ورود هیجانی به این بازار، دو عامل اصلی افزایش قربانیان هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار داود معظمی‌گودرزی با اشاره به رشد تصاعدی پرونده‌های مرتبط با رمز ارز‌ها در سال‌های اخیر گفت در چند سال گذشته با پدیده نوظهور رمز ارز‌ها در فضای مجازی مواجه شدیم. در سال‌های اولیه انتشار این فناوری تعداد پرونده‌ها اندک بود، اما طی همین چند سال اخیر هر ساله شاهد افزایش چشمگیر آنها بوده‌ایم.

وی بیان کرد بررسی‌های پلیس فتا نشان می‌دهد دو عامل اصلی سبب افزایش قربانیان در این حوزه شده است؛ ورود هیجانی مردم و فقدان سواد سایبری. بخش قابل توجهی از مردم به‌صورت هیجانی وارد بازار می‌شوند؛ تحت تأثیر تبلیغات و ترس از جا ماندن (FOMO) یا نگرانی از بی‌ارزش شدن سرمایه، بدون بررسی و تحلیل سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه سرمایه‌شان از بین می‌رود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: عامل دیگر، نداشتن دانش و سواد کافی در زمینه ابزار‌های پایه‌ای رمز ارزهاست. بسیاری از افرادی که به‌عنوان شاکی به پلیس مراجعه می‌کنند حتی کیف پول دیجیتال خود را ایجاد نکرده‌اند و به همین دلیل در دام مجرمان سایبری گرفتار می‌شوند.

وی یکی از شگرد‌های متداول مجرمان را فعالیت در کانال‌های سیگنال‌دهی عنوان کرد و گفت این کانال‌ها خود را خبره بازار معرفی می‌کنند و کاربران را به‌صورت هیجانی جذب می‌کنند. اخیراً متهم یکی از همین کانال‌ها در یکی از استان‌های شرقی دستگیر شده است؛ کانالی که بیش از ۱۱ میلیون دنبال‌کننده داشت.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد این کانال‌ها رمز ارز‌های فاقد پشتوانه را تبلیغ می‌کنند و با ایجاد هیجان کاذب (پامپ) مردم را ترغیب به خرید می‌کنند. پس از خرید مشخص می‌شود بسیاری از این رمز‌ها اساساً جعلی هستند و سرمایه‌گذاران قادر به جابجایی یا برداشت دارایی خود نیستند.

وی افزود در همین کانال‌ها، مجرمان سایبری با ترفند‌های دیگر نیز اقدام به فریب می‌کنند. کاربران را به لینک‌ها و صرافی‌های جعلی هدایت می‌کنند تا با سرقت عبارت‌های بازیابی (رمز کیف پول)، سرمایه آنها را سرقت کنند. همچنین لینک‌های فیشینگ حاوی بدافزار در این فضا دست‌به‌دست می‌شوند.

سردار معظمی‌گودرزی تأکید کرد بسیاری از این افراد تخصص فنی ندارند و تنها هدفشان ایجاد هیجان و کلاهبرداری است و متأسفانه در بسیاری از موارد موفق هم شده‌اند. همکاران پلیس فتا در حال پیگیری، بازجویی از متهمان و شناسایی شاکیان هستند.

پلیس فتا از شهروندان خواست پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز‌ها دانش لازم را کسب کنند و از ورود هیجانی و اعتماد به کانال‌ها و لینک‌های ناشناس خودداری کنند.