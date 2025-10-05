En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای اهواز در وضعیت «خطرناک»

مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای اهواز در وضعیت «خطرناک» و «قهوه‌ای» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۴۴
| |
296 بازدید

هوای اهواز در وضعیت «خطرناک»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۳۰۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در شرایط «خطرناک» و «قهوه‌ای» بوده است. همچنین این شاخص در اندیمشک ۱۵۵، سوسنگرد ۱۸۰ و هندیجان ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: طبق شاخص ۲.۵ میکرون، هوای دزفول، شوشتر، شادگان، آبادان، خرمشهر و شادگان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. همچنین هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در وضعیت «قابل قبول» یا «پاک» نبوده است.

 شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوای اهواز شرایط ناسالم اداره محیط زیست خوزستان وضعیت خطرناک
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوای ۶ شهر آذربایجان‌غربی در وضعیت خطرناک و ناسالم
هوای تهران در شرایط ناسالم
هوای سردشت «سیاه» شد
وضعیت هوای قصرشیرین و سرپل ذهاب بحرانی شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۸ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۶۹ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۵۸ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ad2
tabnak.ir/005ad2