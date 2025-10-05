هوای اهواز در وضعیت «خطرناک»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۳۰۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در شرایط «خطرناک» و «قهوه‌ای» بوده است. همچنین این شاخص در اندیمشک ۱۵۵، سوسنگرد ۱۸۰ و هندیجان ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: طبق شاخص ۲.۵ میکرون، هوای دزفول، شوشتر، شادگان، آبادان، خرمشهر و شادگان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. همچنین هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در وضعیت «قابل قبول» یا «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.