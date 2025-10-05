En
اخطار چمران به دستفروشان مترو و شهر

رییس شورای شهر تهران درخصوص ساماندهی دستفروشان مترو تاکید کرد: به طور کلی دستفروشی کار غلط است و نمی‌توانند آن‌ها را ساماندهی کنند. اصلا این کار خودش ضد ساماندهی است و اخطار می‌دهم اجازه ساماندهی دستفروشان مترو را ندارند.
اخطار چمران به دستفروشان مترو و شهر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی چمران در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه اظهار کرد: بررسی یک‌فوریت لایحه شهردار تهران درباره «اصلاح مصوبه مکان‌یابی و احداث آرامستان‌های جدید شهر تهران» خواهد بود؛ این لایحه در راستای نیاز‌های آتی شهر و ساماندهی موضوع آرامستان‌ها به صحن آمده و اعضای شورا درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. دستور جلسه بعد نیز بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران» است که در جلسات گذشته شورا به جریان افتاده و گزارش کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نیز در این خصوص قرائت خواهد شد.

وی با اشاره به ورود ۳۶۶ ماشین آلات سنگین و سبک خدمات شهری گفت: این ماشین آلات مورد نیاز شهرداری بود؛ در ایام آواربرداری‌ها مجبور شدند ماشین آلات مورد نیاز را اجاره کنند؛ کار خوبی انجام شد و دستگاه‌ها به معاونت خدمات شهری اضافه شدند.

رییس شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت ورود اتوبوس‌ها و واگن‌ها تصریح کرد: هربار از مسئولان امر می‌پرسیم می‌گویند حل شده است؛ درباره واگن‌ها ارقام پرداخت شده و ان‌شاءالله مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. درباره اتوبوس‌ها هم به دنبال پیگیری قرارداد‌ها هستیم، اما اتوبوس‌های داخلی قرارداد خودشان را دارند؛ ۲۰۰ دستگاه از اتوبوس‌های دوکابین تا پایان مهر می‌آیند. کارهایش انجام شده و در مسیر ورود هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تخریب مدرسه‌ای قدیمی در منطقه ۶ گفت: تصمیم گیری این مساله برعهده میراث فرهنگی است و اگر ثبت شده باشد، نمی‌توانند تخریب کنند.

چمران درخصوص شناسنامه دار شدن دسفروشان بیان کرد: دستفروشی کاری نیست که بخواهند آن را شناسنامه دار کنند چرا که شغل درست و حسابی نیست؛ از بی شغلی به دستفروشی روی می‌آوردند. بااین حال برخی دستفروشان تیم دارند، گردن کلفت دارند و حکومت می‌کنند. اصولا دستفروشی کار درستی نیست. پیاده رو‌های ما باریک هستند و در طول سالیان فکر اساسی برای پیاده رو نکردیم؛ این کار به صلاح شهر نیست. شناسنامه‌دار کردن یا چادر زدن تبدیل به اتفاقی مثل پارک لاله می‌شود که دیگر نمی‌توانند به آن دست بزنند. این تجربه را داشتیم و بنابراین باید با قاطعیت با آنها برخورد کنند و متاسفانه پلیس هم باید قاطع باشد و انتطار داریم وظایفش را به خوبی انجام دهیم.

وی درخصوص ساماندهی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: به طور کلی دستفروشی کار غلط است و نمی‌توانند آنها را ساماندهی کنند. اصلا این کار خودش ضد ساماندهی است و اخطار می‌دهم اجازه ساماندهی دستفروشان مترو را ندارند.

رییس شورای شهر تهران در پایان درباره مساله انتقال پایتخت گفت: بیش از ۹ میلیون جمعیت در تهران نمی‌توانند بی آب بمانند؛ مصوبه مجلس ساماندهی است. دولت باید اختیارات را به استانداری واگذار و تمرکززدایی کند. وظایفی را به شهرداری‌ها واگذار کنند، اما قصور کرده‌اند و نمی‌خواهند دولت را کوچک کنند. کوچک شدن دولت خوب است، اما چرا این کار را نمی‌کنند و فقط شعار می‌دهند.

