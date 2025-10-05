چرا یارانه برخی افراد حذف شد؟ / فرصت اعتراض برای حذف شدگان از یارانه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، دلایل حذف یارانه ماهانه برخی از افراد را تشریح کرد.

هادی قوامی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با دلایل حذف برخی از سرپرستان خانوار از دریافت یارانه ماهانه اظهار کرد: برای این موضوع فرصت اعتراض قرار داده شده است.

وی افزود: خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند اما بنا به دلایلی یارانه آنها قطع شده است می توانند با مراجعه به سایت هدفمندی یارانه ها اعتراض خود را ثبت کنند. این افراد باید داده های خود را ثبت کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته خانوارهایی هم هستند که در دهک بالای درآمدی (9 و 10) قرار دارند که همچنان یارانه ماهانه دریافت می کنند. این افراد با توجه به اینکه از اقشار پردرآمد جامعه محسوب می شوند، نباید به آنها یارانه پرداخت کرد.

قوامی در پایان گفت: البته ممکن است سایت پایش خانوارها به منظور تشخیص پرداخت یارانه هم ایراداتی داشته باشد که این ایرادات با بروزرسانی در حال رفع است.

به گزارش تابناک، طی ماه های گذشته یارانه برخی از سرپرستان خانوارها با وجود آنکه از دهک های پایین جامعه هم محسوب می شوند قطع شده است که برخی از نمایندگان اقتصادی و برنامه و بودجه ای مجلس دلایل آن را ایرادات سامانه و سایت مربوط به آن اعلام کرده اند.