En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
هادی قوامی در گفتگو با تابناک:

چرا یارانه برخی افراد حذف شد؟ / فرصت اعتراض برای حذف شدگان از یارانه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، دلایل حذف یارانه ماهانه برخی از افراد را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۳۱
| |
384 بازدید

چرا یارانه برخی افراد حذف شد؟ / فرصت اعتراض برای حذف شدگان از یارانه

هادی قوامی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با دلایل حذف برخی از سرپرستان خانوار از دریافت یارانه ماهانه اظهار کرد: برای این موضوع فرصت اعتراض قرار داده شده است.

وی افزود: خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند اما بنا به دلایلی یارانه آنها قطع شده است می توانند با مراجعه به سایت هدفمندی یارانه ها اعتراض خود را ثبت کنند. این افراد باید داده های خود را ثبت کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته خانوارهایی هم هستند که در دهک بالای درآمدی (9 و 10) قرار دارند که همچنان یارانه ماهانه دریافت می کنند. این افراد با توجه به اینکه از اقشار پردرآمد جامعه محسوب می شوند، نباید به آنها یارانه پرداخت کرد. 

قوامی در پایان گفت: البته ممکن است سایت پایش خانوارها به منظور تشخیص پرداخت یارانه هم ایراداتی داشته باشد که این ایرادات با بروزرسانی در حال رفع است.

به گزارش تابناک، طی ماه های گذشته یارانه برخی از سرپرستان خانوارها با وجود آنکه از دهک های پایین جامعه هم محسوب می شوند قطع شده است که برخی از نمایندگان اقتصادی و برنامه و بودجه ای مجلس دلایل آن را ایرادات سامانه و سایت مربوط به آن اعلام کرده اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حذف یارانه‌بگیران دلایل حذف کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یارانه اقشار کم درآمد اقشار ضعیف هادی قوامی اسفراین نماینده مجلس
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۲ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۸ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۶۰ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۲ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005acp
tabnak.ir/005acp