رسانه آمریکایی New Horizon TV با ارزیابی موشکهای سجیل که در اواخر جنگ دوازده ایران و اسرائیل شلیک شد، این موشکها را دارای سرعت 14 ماخ اعلام کرده که امکان شناساییشان را به واسطه سرعت رسیدن به مواضع اسرائیل دشوار میسازد. این رسانه علت هالهای که اطراف این موشک شکل گرفته بود را ارتفاع 60 کیلومتری است که این موشک میگیرد؛ جایی که هوا رقیق میشود و چنین پدیدهای به وجود میآید. موشکهای قاره پیما معمولاً بین 800 تا 1200 کیلومتر اوج میگیرند که با عدد اعلام شده برای سجیل متفاوت است؛ هرچند نسل تازه موشکها که از depressed trajectory برای افزایش سرعت و کاهش ریسک انهدام توسط پدافندها استفاده میکنند، بین 150 تا 200 کیلومتر اوج میگیرند. گزارش این رسانه آمریکایی را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.