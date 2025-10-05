En
دبیر: کشتی محل وفاق ملی است نه نفاق!

رئیس فدراسیون کشتی با تاکید بر اینکه کشتی محل وفاق ملی است نه نفاق، عنوان کرد: طیف‌های مختلف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کشتی حمایت کردند و ما نگذاشتیم فدراسیون کشتی هیچ‌گاه سیاسی شود چراکه کشتی متعلق به نظام و مردم آن است.
دبیر: کشتی محل وفاق ملی است نه نفاق!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی صبح یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در آئین تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی که در جلسه‌ای غیررسمی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه «طی ۶ سال گذشته، بیشترین کمک به فدراسیون از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت»، اظهار کرد: طیف‌های مختلف نمایندگان مجلس از کشتی حمایت کردند و ما نگذاشتیم فدراسیون کشتی هیچ‌گاه سیاسی شود چراکه کشتی متعلق به نظام و مردم آن است.

وی با تاکید بر اینکه کشتی محل وفاق ملی است نه نفاق، عنوان کرد: رفتار و منش کشتی‌گیران امروز کشور حاصل بیش از ۶ سال کار فرهنگی در فدراسیون است. امروز از خوشحالی رهبری و مردم خوشحالیم و این خود را به همه می‌دهیم که آرزو‌های ما در کشتی همچنان ادامه دارد و ما آرزو‌های بزرگی برای کشتی به ویژه المپیک لس‌انجلس داریم.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه «اگر به دنبال توسعه ملی و منطقه‌ای و کاهش آسیب‌های اجتماعی و شادی ملی و منطقه‌ای هستیم، باید از ورزش حمایت کنیم»، اظهار کرد: وقتی تیم فوتبال یا تیم کشتی می‌برد و همزمان برجام امضا می‌شود به نظر شما مردم از کدام خوشحال‌تر می‌شوند؟

دنیا مالی با تاکید بر اینکه ۶۷ درصد مدال‌های المپیک کشور متعلق به ورزش کشتی است، گفت: با احتساب مدال‌های رقابت‌های جهانی، ۸۲ درصد مدال‌ها متعلق به این ورزش ملی و بومی است. عملکرد سال گذشته فدراسیون کشتی هزار میلیارد تومان بود که نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان آن از بودجه تامین شد و مابقی را با زحمت تامین کردیم. در همین زمینه از مجلس می‌خواهیم که به ما کمک کند.

وی گفت: جمعیت کشتی ایران تا سال ۱۳۹۸، ۳۰ هزار نفر بود، پارسال در زمان افتتاح خانه کشتی از سوی رئیس مجلس به ۵۰۰ هزار نفر رسید و طی هفته‌های گذشته و پس از مسابقات جهانی، باشگاه‌های کشتی رشد فزاینده‌ای را داشته است و افق پیش روی ما رسیدن این رقم به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کشتی‌گیر است.

دبیر همچنین با اشاره به تدوین برنامه توسعه هشت ساله پر فدراسیون کشتی، گفت: برنامه ۵ ساله کشور گاهی تنها با ۳۰ درصد اجرا به پایان می‌رسد در حالی که ما ۶ ماه پیش یعنی سه سال زودتر توانستیم به اهداف برنامه توسعه هشت ساله خود برسیم و اکنون نیز برنامه بعدی را تا سال ۲۰۲۳ تدوین کرده‌ایم که هفته آینده از آن رونمایی می‌شود.

وی با بیان اینکه «هیچ دستگاهی مانند مجلس شورای اسلامی از ورزش کشتی حمایت نکرد»، اظهار کرد: امروز بیشترین درخواست جذب کشتی‌گیر را دارد و در مسابقات جهانی اخیر ۱۴ الی ۱۵ کشتی‌گیر ما را می‌خواستند، اما ما محکم ایستاده‌ایم و ان‌شاءالله به لطف خدا و با کمک نمایندگان مجلس در مسابقات سال‌های ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ محکم‌تر به جلو حرکت می‌کنیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
بنده خدا نمی دونه کارخانه دار و تولید کننده برای صادرات و رونق زندگی مردم به کشتی نیاز نداره
بانو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
قتی تیم فوتبال یا تیم کشتی می‌برد و همزمان برجام امضا می‌شود به نظر شما مردم از کدام خوشحال‌تر می‌شوند؟
یعنی واقعا این حرفو زده ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
