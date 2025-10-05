En
سخنگوی دولت: قیمت دلار شکسته می‌شود

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت چهاردهم برای مهار قیمت های ارز و طلا توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی دولت: قیمت دلار شکسته می‌شود

 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در حاشیه حیاط دولت، در گفت و گویی درباره افزایش قیمت ارز و طلا و برنامه دولت برای مهار آن بیان کرد: «دولت با چند مکانیزم مختلف این کار را انجام می‌دهد. موضوع پیش‌فروش‌های سکه که بانک مرکزی در حال انجام آن است و همچنین مکانیزم‌های متعددی که به کار می‌گیرد، در این راستا است تا بتواند به کنترل قیمت ارز و طلا کمک کند.»

وی با اشاره به قیمت و رکورد تاریخی قیمت دلار گفت: «البته من این نکته را هم تأکید می‌کنم که قیمتی که ما در بازار غیررسمی، صد و خورده‌ای اعلام می‌کنیم، مربوط به بازار غیررسمی است. ولی طبیعتاً دولت موظف است که آن قیمت را نیز کاهش داده و مدیریت کند. با این حال، همه مبادلات و نیازهای بخش‌های مختلف کشور در بازار مبادله‌ای انجام می‌شود.»

مهاجرانی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد کاهش قیمت دلار و طلا خواهیم بود، تاکید کرد: «تلاش دولت بر این است.»

ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
2
پاسخ
طوری میگه که انگار میخواد در بازار کشور همسایه مداخله کنه... ریس جمهور که گفتن منتظر ما در زمینه تحصیل فرزند نمونید... برقم کخ به صنایع گفتید که خودشون بفکر باشن... آبم که سدها خالسن... کنترل تورم که خداروشکر اینطوریه... پس شما این وسط چکاره اید؟ فقط حقوق مفت میگیرید؟
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
3
پاسخ
اخی، یه وقت هسته نشید از این همه تلاش....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
2
پاسخ
بله هر دفعه شکسته میشه

به سمت بالا !
