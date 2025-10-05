به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در حاشیه حیاط دولت، در گفت و گویی درباره افزایش قیمت ارز و طلا و برنامه دولت برای مهار آن بیان کرد: «دولت با چند مکانیزم مختلف این کار را انجام می‌دهد. موضوع پیش‌فروش‌های سکه که بانک مرکزی در حال انجام آن است و همچنین مکانیزم‌های متعددی که به کار می‌گیرد، در این راستا است تا بتواند به کنترل قیمت ارز و طلا کمک کند.»

وی با اشاره به قیمت و رکورد تاریخی قیمت دلار گفت: «البته من این نکته را هم تأکید می‌کنم که قیمتی که ما در بازار غیررسمی، صد و خورده‌ای اعلام می‌کنیم، مربوط به بازار غیررسمی است. ولی طبیعتاً دولت موظف است که آن قیمت را نیز کاهش داده و مدیریت کند. با این حال، همه مبادلات و نیازهای بخش‌های مختلف کشور در بازار مبادله‌ای انجام می‌شود.»

مهاجرانی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد کاهش قیمت دلار و طلا خواهیم بود، تاکید کرد: «تلاش دولت بر این است.»