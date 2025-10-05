En
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۱۳ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

109,548,000

طلای 18 عیار / 740

108,088,000

طلای ۲۴ عیار

146,063,000

طلای دست دوم

108,087,510

آبشده کمتر از کیلو

474,610,000

مثقال طلا

474,490,000

انس طلا

3,886.83

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,149,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,098,000,000

نیم سکه تک فروشی

613,600,000

ربع سکه تک فروشی

344,600,000

سکه گرمی تک فروشی

170,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,088,000,000

نیم سکه (قبل 86)

545,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

91,450,000

حباب سکه بهار آزادی

40,450,000

حباب نیم سکه

84,870,000

حباب ربع سکه

79,910,000

حباب سکه گرمی

40,090,000
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
چرا کسی به فکر کسانی که چهار سال پیش سهام استانی خریداری کردند نیست ؟
