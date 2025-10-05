قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۱۳ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,548,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
108,088,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
146,063,000
|
طلای دست دوم
|
108,087,510
|
آبشده کمتر از کیلو
|
474,610,000
|
مثقال طلا
|
474,490,000
|
انس طلا
|
3,886.83
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,149,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,098,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
613,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
344,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
170,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,088,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
91,450,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
40,450,000
|
حباب نیم سکه
|
84,870,000
|
حباب ربع سکه
|
79,910,000
|
حباب سکه گرمی
|
40,090,000