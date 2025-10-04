ژنرال ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، روز پنجشنبه گفت که حداقل پنج جت جنگنده F-35 شناسایی شده‌اند، چیزی که او آن را تهدیدی توصیف می‌کند که «امپریالیسم آمریکا جرأت کرده است به سواحل ونزوئلا نزدیک شود». مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که حضور هواپیماهای جنگی ایالات متحده توسط پدافند هوایی این کشور، سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بین‌المللی مایکتیا که به پایتخت کاراکاس خدمات‌رسانی می‌کند و همچنین یک هواپیمای تجاری شناسایی شده است. وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع ونزوئلا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هواپیماهای جنگی ایالات متحده در فاصله 75 کیلومتری «از سواحل ما» شناسایی شده‌اند. اگر این هواپیماها از فاصله ذکر شده توسط مقامات ونزوئلایی نزدیک‌تر نشده باشند، حریم هوایی این کشور را که حدود 22 کیلومتر از ساحل امتداد دارد، نقض نکرده‌اند. تاکنون، 14 نفر در حملات ایالات متحده در سواحل ونزوئلا کشته شده‌اند که مقامات کاراکاس و چندین کارشناس مستقل آن را قتل‌های فراقضایی توصیف کرده‌اند. هشت کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده نیز به عنوان بخشی از عملیات به اصطلاح ترامپ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منطقه اعزام شده‌اند، اما نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، می‌گوید که این یک تلاش پنهانی برای رژیم چنج در کشورش است. تصاویری که از این جنگنده منتشر شده را می‌بینید.