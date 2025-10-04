سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب شد

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی مهران تیشه‌گران را به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در حکم صادر شده از سوی دکتر احمد دنیامالی آمده است:

آقای مهران تیشه‌گران

با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جناب‌عالی در امور مدیریتی به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس و سایر اعضای هیات رییسه فدراسیون اقدام نمایید.

توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.