ایران خواستار تعلیق ورزش اسرائیل شد!

به گزارش تابناک؛ پایگاه خبری ورزش و جوانان نوشت: احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامهای به وزرای ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی، اتحاد کشورها در تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی و تشکیل جبهه واحد برای پیگیری این موضوع را خواستار شد.
دنیامالی در این نامه از وزرای ورزش کشورهای اسلامی خواسته با تشکیل «جبهه واحد ورزش کشورهای اسلامی»، تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی از سوی کمیته بینالمللی المپیک را با جدیت دنبال کنند.
متن نامه به این شرح است:
«همانگونه که مستحضرید، منشور المپیک اصولی بنیادین چون کرامت انسانی، برابری، عدم تبعیض و گسترش صلح و دوستی میان ملتها را اساس فعالیتهای ورزشی در سطح جهان قرار داده است. ورزش همواره زبان مشترک ملتها برای ایجاد تفاهم و همگرایی بوده و هرگونه نقض این اصول، تهدیدی جدی برای رسالت اصیل ورزش و المپیک به شمار میآید.
رژیم اسرائیل از زمان شکلگیری در سال ۱۹۴۸ تاکنون در جهت پاکسازی قومی و امحای ملت فلسطین عمل کرده و ارتکاب جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی از سوی این رژیم، یک واقعیتِ اثبات شده است.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل بارها این رژیم را یک رژیم آپارتاید و نژادپرست توصیف کردهاند و اخیراً نیز کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصریح کرده است که رژیم اسرائیل مرتکب نسلکشی شده است. علاوه بر این، سران این رژیم از سوی دیوان بینالمللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دارند.
بدین ترتیب رژیم صهیونیستی طی نزدیک به ۸ دهه گذشته و به طور خاص از اکتبر ۲۰۲۴ در فلسطین اشغالی، خدشهای جدی و حتمی به منشور المپیک و روح پاک ورزش وارد کرده است. در همین حال کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید در ورزش (مصوب ۱۹۸۵) تصریح میکند که ورزش نمیتواند محملی برای مشروعیتبخشی به رژیمهایی باشد که بر پایه تبعیض و سرکوب بنا شدهاند.
دیوان بینالمللی دادگستری در آراء و نظرات متعدد خود، اقدامات رژیم اسرائیل از جمله اشغال سرزمینهای فلسطینی و شهرکسازیها را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل اعلام کرده و استمرار حضور این رژیم در عرصه ورزش جهانی، نه تنها نادیده گرفتن این احکام حقوقی است، بلکه به معنای نادیده گرفتن عدالت ورزشی و اصول انسانی محسوب میشود. بر همین اساس، ضروری است کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با اتخاذ رویکردی مشترک و هماهنگ، اقدامات زیر را پیگیری کنند:
- تشکیل «جبهه واحد ورزشی کشورهای اسلامی» برای طرح موضوع در کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیونهای جهانی
- مطالبه رسمی تعلیق و اخراج اسرائیل از رقابتهای ورزشی بینالمللی، همانگونه که در گذشته علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی اعمال شد
- استفاده از ظرفیتهای حقوق ورزشی در کنار حقوق بینالملل، از جمله استناد به کنوانسیون ضد آپارتاید در ورزش، منشور المپیک و آرای دیوان بینالمللی دادگستری برای تقویت مشروعیت این درخواست
- ترغیب سایر کشورها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای پیوستن به این موضع عادلانه در جهت پاسداری از کرامت انسانی و اصول جهانی ورزش
امید است با اتحاد و همبستگی، کشورهای اسلامی بتوانند از ظرفیت ورزش به عنوان زبان مشترک ملتها در جهت تحقق عدالت، مقابله با تبعیض و حمایت از مردم فلسطین بهرهبرداری کنند.»