تعطیلی دولت آمریکا حمایت از اوکراین را متوقف کرد

تعطیلی دولت آمریکا باعث شده تا مذاکرات بین واشنگتن و کی‌یف درباره توافق‌های تسلیحاتی آتی به حالت تعلیق دربیایند و این درحالی است که اوکراین همچنان در صحنه نبرد متحمل خسارات ویرانگری می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صد‌ها هزار کارمند دولت آمریکا از روز چهارشنبه و پس از عدم توافق جمهوری خواهان و دموکرات‌ها روی بودجه به مرخصی اجباری فرستاده شدند.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، این تعطیلی همچنین بر مذاکرات درباره توافق پهپادی بین اوکراین و آمریکا نیز اثر گذاشته است.

وال استریت ژورنال پیشتر گزارش کرده بود که مقامات اوکراینی برای دستیابی به توافقی در مورد به اشتراک گذاشتن تخصص پهپادی با ایالات متحده در ازای دریافت حق امتیاز یا سایر اشکال غرامت، وارد واشنگتن شده بودند.

یکی از منابع اوکراینی روزنامه تلگراف گفت: «مذاکرات در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. نمی‌دانم چطور ادامه خواهند یافت.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «نگرانی اصلی کی‌یف این است که ما بحث‌های زیادی در مورد محموله‌های تسلیحات آینده داریم. همه پروژه‌های آینده کمی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، زیرا افرادی از پنتاگون، وزارت امور خارجه و کاخ سفید با هم ملاقات نمی‌کنند و ما به دلیل این تعطیلی وقت خود را از دست می‌دهیم.»

یکسری دیگر از مقام‌های اوکراین نیز شکایت داشتند که در میانه حملات روسیه، مذاکرات در معرض خطر قرار گرفته و تاکید دارند که کی‌ِف به جریان بی‌وقفه تسلیحاتی نیاز دارد.

اوکراین از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها در سال ۲۰۲۲، به شدت به حمایت نظامی غرب و به ویژه ایالات متحده متکی بوده است. کمک‌های آمریکا به اوکراین پیش از این نیز با وقفه‌هایی مواجه شده است، به ویژه در سال ۲۰۲۴ که اختلافات کنگره بر سر بودجه تکمیلی، ارسال سلاح را برای ماه‌ها به تعویق انداخت.

اخیرا نیز، در فوریه ۲۰۲۵ یک جلسه پرتنش در دفتر کار کاخ سفید بین رئیس جمهور «دونالد ترامپ» و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین منجر به تعلیق موقت کمک‌های نظامی واشنگتن شد.

ترامپ همچنین مخالف کمک‌های بی‌پایان آمریکا به اوکراین است و تاکید دارد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید تسلیحات آمریکایی را بخرند و آنها را به دست کی‌یف برسانند.

مسکو بار‌ها ارسال تسلیحات به اوکراین و سایر کمک‌های نظامی به این کشور را محکوم کرده و می‌گوید این وضعیت فقط به طولانی شدن جنگ می‌انجامد و تغییری در رویه آن ایجاد نمی‌کند جز اینکه کشور‌های ناتو را مستقیما وارد یک درگیری خواهد کرد.