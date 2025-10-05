در خصوص سه وزن ۸۶، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم در چرخه انتخابی ۲۰۲۶ کشتی آزاد، با حضور مدعیان عنواندار و شاخصی، چون حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرعلی آذرپیرا پرسشها و ابهاماتی مطرح است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بعد از ۱۰ سال حضور متوالی حسن یزدانی در تیم ملی کشتی آزاد در سه وزن ۷۰، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم، که همهی آنها هم با کسب مدال همراه شد تا این کشتیگیر جویباری اکنون رکورددار مدال در کشتی ایران باشد، او در جهانی ۲۰۲۵ حضور نداشت. جای حسن یزدانی را نزدیکترین رقیبش در این سالها گرفت؛ کامران قاسمپور. کشتیگیری که تا در ۸۶ کیلوگرم ماند، رقابتی نزدیک با یزدانی داشت و بعد از چند سال تصمیم به تغییر وزن گرفت.
جهانی ۲۰۲۵ با چند اتفاق ویژه برای کشتی آزاد ایران تمام شد. جدای از قهرمانی تیم ملی بعد از ۱۲ سال و مدالهایی که آزادکاران در زاگرب گرفتند و در عین حال که در دو وزن المپیکی ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم همچنان ناکام بودیم، در دو وزن ۶۵ و ۱۲۵ کیلوگرم با عموزاد و زارع خیالمان تا سالها راحت است، در دو وزن ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم، اما بحث و ابهاماتی هنوز وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.
پرسش این است؛ آیا کامران قاسمپور در وزنی که دوست نداشت در آن به زاگرب برود، خواهد ماند؟
به نظر میرسد پاسخ به این پرسش مثبت است. کامران قاسمپور را حالا باید کشتیگیر ۸۶ کیلوگرم دانست. هرچند که دوست نداشت در ۸۶ کیلوگرم به جهانی زاگرب برود و البته از نظر شخصی، طبعاً او کار بسیار راحتتری در ۹۲ کیلوگرم جهانیِ بعد از المپیک برای کسب مدال طلا داشت. اول آنکه در ۹۲ کیلوگرم وزن کم نمیکرد، عنواندارش محسوب میشد و اینکه تعداد مدعیان این وزن غیرالمپیکی قطعاً خیلی کمتر از ۸۶ کیلوگرمی بود که چند مدعی جدید پیدا کرده بود.
کامران قاسمپور پیش از جهانی چند بار اعلام کرد که دوست داشته در ۹۲ کیلوگرم کشتی بگیرد، اما به خواست تیم به ۸۶ کیلوگرم آمده و با تنها یک تک کشتی انتخابی با ابوالفضل رحمانی، به عضویت تیم ملی درآمد. در هیچ تورنمنت دورهای کشتی نگرفت و سر وزن هم نیامد، این کار را یک بار در زاگرب انجام داد که محصولش شد ۲ برد ۱۰ بر صفر عبداللهیف از قرقیزستان و نادامبات از مغولستان، برد نزدیک و سخت ۵ بر ۴ ابراگیم کادییف روس و باخت تلخ ۷ بر صفر در نیمهنهایی مقابل زاهید والنسیا از آمریکا و البته کسب مدال برنز جهان با برد ۱۰ بر صفر موکول داهیای هندی؛ بنابراین بدنِ کامران قاسمپور در وزنی که چند سالی از آن فاصله گرفته بود، با کشتیگیران درجه دوی وزن ۸۶ کیلوگرم، مشکلی نداشت و صرفاً مقابل حریفان نسبتاً مدعیتر از روسیه و آمریکا به سختی خورد.
مقابل کادییف روس که قطعاً فنیتر از والنسیا بود، به برد رسید، اما بدنش برای مصاف با والنسیا جان نداشت و بدون آنکه بتواند کار خاصی مقابل این کشتیگیر آمریکایی انجام دهد که تا پیش از این کشتیگیر درجه دو هم در ۸۶ و هم در ۹۲ کیلوگرمی که سال ۲۰۲۳ در غیاب کامران قاسمپور شانس آورد و مدال برنز جهان را گرفت؛ تن به شکست داد. در زاگرب، صحبت از تب بالای کامران به میان آمد و در بازگشت هم مورد عجیبی در خصوصش مطرح شد؛ مشکوک به تب مالت!
به این مواردی که در خصوص کامران قاسمپور بعد از سومی جهانش مطرح شد، کاری نداریم. مسئله اصلی این است که کادرفنی از برنز او در اولین تجربه جهانی در ۸۶ کیلوگرم راضی است و باتوجه به اینکه فعلاً هیچ گزینه دیگری در این وزن نداریم که از نگاه مربیان، نزدیک به مدال جهانی بزرگسالان باشد، مصلحت حفظ کامران قاسمپور در ۸۶ کیلوگرم است؛ حتی با این واقعیت که این کشتیگیر ۲۹ سالهی امروز، در المپیک لسآنجلس ۳۲ ساله خواهد شد!
ضمن اینکه با این دیدگاه، کامران قاسمپور در ۸۶ کیلوگرم میماند، به مسابقه خواهد رفت، سر وزن قانونی هم شاید مسابقه دورهای بگیرد و مهیای شرکت در جهانی ۲۰۲۶ منامه شود. در ۳۰ سالگی چیز عجیبی نیست که بتواند سال آینده باز هم مدال بگیرد و حتی برنز امسالش را به طلا تبدیل کند، اما کادییفِ جوان هم که طی یک سال اخیر دو کشتی بسیار نزدیک به قاسمپور گرفته، زاهید والنسیایی که پشت خود دیوید تیلوری را دارد که خودش هر سال به تاکتیک و نقشه جدیدی مقابل حسن یزدانی قرار میگرفت و البته ماگومد رمضانوفِ قهرمان المپیک که به دلیل جراحی کتف به زاگرب نیامد، هم مدعیان جدی ۸۶ کیلوگرم هستند که هر کدام میتوانند مبارزه سختی را برای قاسمپور رقم بزنند.
بازگشت حسن یزدانی از کجاست؟
او هنوز روی تشک نیامده، هرچند برخی علاقه داشتند که در خبرها او را به بازیهای کشورهای اسلامی برسانند! حسن یزدانی بعد از بازیهای آسیایی ۲۰۲۳ کتفش را جراحی کرد، عجلهای کار را پیش برد تا المپیک را از دست ندهد. خودش را به المپیک ۲۰۲۴ پاریس هم رساند، اما در فینال به ماگومد رمضانوف کشتیگیر روسیالاصل بلغارستان باخت و بعد از المپیک، دوباره به فرانسه سفر کرد، این بار برای جراحی دوم کتفش.
پیش از جراحی دوم هم صحبت از این بود که حسن یزدانی بعد از المپیک دیگر در ۸۶ کیلوگرم نخواهد ماند. تصمیمی بسیار منطقی از سوی رکورددار کشتی ایران. البته اگر تصمیم او برای عدم بازنشستگی بعد از دو بار جراحی کتف را هم منطقی بدانیم!
حسن یزدانی در ۳۰ سالگی با یک طلا و دو نقره المپیک و ۷ مدال جهانی و کلی افتخار دیگر میتوانست بعد از المپیک که مشخصاً جراحی دیگری به او تحمیل شده بود، دنیای قهرمانی را کنار بگذارد، اما این تصمیم او نبود و بلافاصله از جراحی دوباره و تصمیمش برای بازگشت قویتر صحبت کرد. اینطور که پیداست او میخواهد استارت کار خود را در لیگ برتر بزند، شاید در مرحله نیمهنهایی و نهایی کشتی بگیرد و این شروع دوبارهاش در وزن جدید باشد.
وزنش در این ایام به قدری بالا رفته که دیگر به ۸۶ کیلوگرم نمیخورد، حتی برای ۹۲ کیلوگرم هم باید خیلی وزن کم کند و طبعاً وزن بعدی او همان ۹۷ کیلوگرمی است که قبلاً در موردش صحبت شده بود. البته که آغاز تمرینات جدی، وزن او را پایین خواهد آورد. اگر به لحاظ مدالی به موضوع بازگشتش نگاه کند، برای او حتماً بهتر است که در ۹۲ کیلوگرم کشتی بگیرد، وزنی غیرالمپیکی و با مدعیان بسیار کمتر، اما اگر نگاهش کشتی گرفتن باشد، ۹۷ کیلوگرم وزن ایدهآلِ امروز اوست.
حتی اگر در لیگ هم برای ۹۷ کیلوگرم قرارداد ببندد که وزن زیادی کم نکند، شاید در چرخه به ۹۲ کیلوگرم فکر کند. کشتیگیری با پشتکار بالا، قابل احترام به خاطر سالها تلاش و بودن در سطح اول کشتی جهان. کسی که در سالهای اوجش، جز دیوید تیلور، کسی حریف زیرکتفهای فوقالعادهاش نشد.
بعد از مسیر هموار چرخه ۲۰۲۵ برای آذرپیرا؛ کار برای کشتیگیر تهرانی در چرخه ۲۰۲۶ سخت میشود؟
امیرعلی آذرپیرا هم یکی از کشتیگیرانی بود که بعد از المپیک پاریس جراحی کرد. او سال ۲۰۲۳ در وزن ۹۲ کیلوگرم به عضویت تیم ملی درآمد که چون مدعی ۹۷ کیلوگرم چرخه انتخابی آن سال بود و وزن زیادی را برای جایگزینی با کامران قاسمپور مصدوم کم کرده بود، در بلگراد به زاهید والنسیای آمریکایی باخت و باتوجه به باخت والنسیا در ادامه کار، از دور رقابتها حذف شد.
او به سختی و از انتخابی استانی خودش را به المپیک ۲۰۲۴ رساند. در پاریس شکست نزدیکی به اخمد تاجالدینوف داشت و با بردن کایل اسنایدر صاحب نشان برنز المپیک شد. در چرخه ۲۰۲۵، اما مسیری بسیار هموار برای رسیدن به دوبنده تیم ملی داشت.
همه در رقابت بودند و نفر برترشان که احمد بذری بود و از مسیری ناهموار خودش را به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی رسانده بود، به آذرپیرا خورد و نفر سوم المپیک با شکست او در یک تک کشتی، به عضویت تیم ملی درآمد، در حالیکه پیش از آن هم به تورنمنتی اعزام شده بود که به دلیل شرکت تنها ۲ کشتیگیر در ۹۷ کیلوگرم، او با یک مبارزه و یک برد، صاحب طلای جام متئوپلیکونه ایتالیا شده بود!
اگر حسن یزدانی تصمیمش برای بازگشت، وزن ۹۷ کیلوگرم باشد، قطعاً نبردی سخت بین آذرپیرا و یزدانی در چرخه ۲۰۲۶ شکل خواهد گرفت. البته که بعد از نبرد سخت داخلی، کشتیگیری که از این فیلتر انتخابی خارج شده و به جهانی منامه خواهد رفت هم کار بسیار دشواری خواهد داشت. اخمد تاجالدینوف این بار در خانه کشتی خواهد گرفت و طلایی شدنش برای بحرینیها خیلی اهمیت دارد. ضمن اینکه از نظر شخصی هم تاجالدینوف که در زاگرب کشتیهای خوبی نگرفت و زیاد امتیاز از دست داد و البته به آذرپیرا هم باخت، به دنبال جبران نتیجه خواهد بود.
کایل اسنایدر بعد از ناکامیها و حواشی اخیرش، دوباره به سطح یک جهان بازگشته و طلای ۹۷ کیلوگرم را در زاگرب گرفت. از همه مهمتر ستاره بیبدیلی، چون عبدالرشید سعداللهیف هم این بار دیگر منعی برای شرکت در مسابقات نخواهد داشت.
ضمن اینکه آرش یوشیدا با برنزی که در زاگرب گرفت، همراه با رضابک آیتموخان قزاق و کشتیگیر آذربایجان هم همچنان جزو مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم هستند؛ و البته حسن یزدانی سال آینده ۳۲ ساله خواهد شد و با تجربهای ارزشمند، در وزنِ بالا همچنان میتواند در قامت یک مدعی حاضر شود، در حالیکه آذرپیرای ۲۳ ساله هم در این سالها رو به پیشرفت بوده و مدال برنز المپیکش را در جهانی زاگرب، به نقره تبدیل کرده است.