مشتری جدید نفت ایران پس از مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس، رضا سپهوند، میگوید هند با اطلاع از فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریمها (اسنپبک)، برای خرید نفت از ایران درخواست میدهد؛ هرچند رقم دقیق این پیشنهاد مشخص نیست، اما حدودا ۱۰ میلیون بشکه در سال برآورد میشود. یک هفته پیش، آمار رسمی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان داد که دهلینو یک محموله نفت خام به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از ایران وارد کرده است. همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای، مجموع خرید فرآوردههای نفتی هند از ایران به ۹۴ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، در هفتماهه نخست سال ۲۰۲۵، کل صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران به هند به ۲۰۵ میلیون دلار بالغ شد که معادل ۵۴ درصد از کل صادرات ایران به این کشور است.
هند از سال ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و پس از اینکه واشنگتن معافیتهای تحریمی این کشور در رابطه با نفت ایران را قطع کرد، خرید نفت از تهران را متوقف کرد.
درخواستهای هند درحالی مطرح میشود که وزیر انرژی آمریکا، کریس رایت فروردین ماه گفته بود: «ما میتوانیم صادرات نفت ایران را متوقف کنیم.» و وزیر خزانهداری این کشور هم در ماه فوریه وعده رساندن صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز را داده بود.
دو هفته پیش بلومبرگ گزارش داد که مقامات هندی به دولت ترامپ گفتهاند کاهش قابلتوجه واردات نفت از روسیه، تنها در صورتی امکانپذیر است که واشنگتن اجازه دهد دهلینو نفت خام از تامینکنندگان تحریمشده یعنی ایران و ونزوئلا خریداری کند. نمایندگان هند تاکید کردهاند که قطع همزمان تامین نفت از روسیه، ایران و ونزوئلا که همگی تولیدکنندگان عمده نفت هستند، میتواند منجر به جهش قیمتهای جهانی شود، چراکه تقریبا ۹۰ درصد نیاز نفتی هند از طریق واردات تامین میشود.