En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیاتی تازه از محاکمه و تیرباران امیرعباس هویدا

مبشری با یادآوری این که: «یادمان رفته در رژیم سابق چه کار می‌کردند و آدم را زنده زنده می‌سوزاندند.» معتقد بود خلخالی نه تنها ظلم نکرده که به انقلاب خدمت کرده است. سیدمحمود طالقانی اما این نظر را قبول نداشت و مطهری هم می‌گفت با این طرز محاکمه از شمرها امام حسین درست کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۷۹
| |
615 بازدید

جزئیاتی تازه از محاکمه و تیرباران امیرعباس هویدا | «خلخالی نه تنها ظلم نکرده که به انقلاب خدمت کرده»

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ چهار تن از ژنرال‌های شاه توسط خلخالی محاکمه و تیرباران شدند. چهار نفری که اتهامشان شکنجه و کشتار مردم بود؛ ارتشبد نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک، سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس سابق شهربانی، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی استان اصفهان و سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز که نیمه شب اعدام شدند.

اغلب مردم از اعدام آنها خوشحال بودند اما به تدریج برخی محاکمه‌ها و اعدام‌ها حاشیه‌هایی درست کرد که شورای انقلاب را به شدت حساس کرد. یکی از پرحاشیه‌ترین دادگاه‌ها مربوط به محاکمه امیر عباس هویدا بود. در جلسه ۲۲ اسفند ۵۷ شورای انقلاب، سیدمحمدحسینی بهشتی می‌گفت تا وقتی صادق خلخالی باشد با روحیه خاصی که دارد اوضاع سامان نمی‌گیرد. بهشتی نظرش بر این بود که احمد جنتی به جای خلخالی مسئولیت را به عهده بگیرد. می‌گفت خلخالی نباشد، مسئولیتش با ما. بحث به آنجا رسید که از امام خمینی بخواهند بدون تصویب شورای انقلاب، حکم انقلاب داده نشود. بهشتی می‌گفت دو نفر هر چه زودتر به قم بروند و از امام این حکم را بگیرند.

اعتراض بهشتی به دادگاه هویدا

در جلسه ۲۷ اسفند شورای انقلاب، بهشتی خبر داد با امام درباره وضعیت دادگاه‌ها صحبت کرده و بناست دادگاه‌ها سرعت و قاطعیت داشته باشند و البته آبرومند و محکم باشند. بسیاری از مردم از محاکمه و اعدام سران رژیم قبل خوشحال می‌شدند.

مرتضی مطهری اما می‌گفت در محاکمه‌ها نباید نظر مردم را در نظر گرفت و «باید خودمان رعایت حقیقت و واقعیت را بکنیم ... اگر یک فرد مجرم مجازات نشود بهتر است که یک غیرمجرم مجازات شود. اگر کسی استحقاق اعدام دارد دنیا هم نپسندند باید اعدام شود.» مطهری معتقد بود با این استدلال که گناهکار از تله در می‌رود نباید بی گناه کشته شود: «بعضی افراد علی الظاهر بناحق کشته شده‌اند. بعضی به حق، ولی به طرز ناحق کشته شده‌اند. الان که دست شوراست مستقیم مسئول است.»

بهشتی نیز به شیوه برگزاری دادگاه و محاکمه هویدا معترض بود. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داد دادگاه فعلا قطع شود. مبشری با یادآوری این که: «یادمان رفته در رژیم سابق چه کار می‌کردند و آدم را زنده زنده می‌سوزاندند.» معتقد بود خلخالی نه تنها ظلم نکرده که به انقلاب خدمت کرده است. سیدمحمود طالقانی اما این نظر را قبول نداشت و مطهری هم می‌گفت با این طرز محاکمه از شمرها امام حسین درست کرده‌اند.

اشتراک گذاری
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۳۹ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۷۴ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005aaN
tabnak.ir/005aaN