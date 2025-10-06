جزئیاتی تازه از محاکمه و تیرباران امیرعباس هویدا

مبشری با یادآوری این که: «یادمان رفته در رژیم سابق چه کار می‌کردند و آدم را زنده زنده می‌سوزاندند.» معتقد بود خلخالی نه تنها ظلم نکرده که به انقلاب خدمت کرده است. سیدمحمود طالقانی اما این نظر را قبول نداشت و مطهری هم می‌گفت با این طرز محاکمه از شمرها امام حسین درست کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ چهار تن از ژنرال‌های شاه توسط خلخالی محاکمه و تیرباران شدند. چهار نفری که اتهامشان شکنجه و کشتار مردم بود؛ ارتشبد نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک، سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس سابق شهربانی، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی استان اصفهان و سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز که نیمه شب اعدام شدند.

اغلب مردم از اعدام آنها خوشحال بودند اما به تدریج برخی محاکمه‌ها و اعدام‌ها حاشیه‌هایی درست کرد که شورای انقلاب را به شدت حساس کرد. یکی از پرحاشیه‌ترین دادگاه‌ها مربوط به محاکمه امیر عباس هویدا بود. در جلسه ۲۲ اسفند ۵۷ شورای انقلاب، سیدمحمدحسینی بهشتی می‌گفت تا وقتی صادق خلخالی باشد با روحیه خاصی که دارد اوضاع سامان نمی‌گیرد. بهشتی نظرش بر این بود که احمد جنتی به جای خلخالی مسئولیت را به عهده بگیرد. می‌گفت خلخالی نباشد، مسئولیتش با ما. بحث به آنجا رسید که از امام خمینی بخواهند بدون تصویب شورای انقلاب، حکم انقلاب داده نشود. بهشتی می‌گفت دو نفر هر چه زودتر به قم بروند و از امام این حکم را بگیرند.

اعتراض بهشتی به دادگاه هویدا

در جلسه ۲۷ اسفند شورای انقلاب، بهشتی خبر داد با امام درباره وضعیت دادگاه‌ها صحبت کرده و بناست دادگاه‌ها سرعت و قاطعیت داشته باشند و البته آبرومند و محکم باشند. بسیاری از مردم از محاکمه و اعدام سران رژیم قبل خوشحال می‌شدند.

مرتضی مطهری اما می‌گفت در محاکمه‌ها نباید نظر مردم را در نظر گرفت و «باید خودمان رعایت حقیقت و واقعیت را بکنیم ... اگر یک فرد مجرم مجازات نشود بهتر است که یک غیرمجرم مجازات شود. اگر کسی استحقاق اعدام دارد دنیا هم نپسندند باید اعدام شود.» مطهری معتقد بود با این استدلال که گناهکار از تله در می‌رود نباید بی گناه کشته شود: «بعضی افراد علی الظاهر بناحق کشته شده‌اند. بعضی به حق، ولی به طرز ناحق کشته شده‌اند. الان که دست شوراست مستقیم مسئول است.»

بهشتی نیز به شیوه برگزاری دادگاه و محاکمه هویدا معترض بود. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داد دادگاه فعلا قطع شود. مبشری با یادآوری این که: «یادمان رفته در رژیم سابق چه کار می‌کردند و آدم را زنده زنده می‌سوزاندند.» معتقد بود خلخالی نه تنها ظلم نکرده که به انقلاب خدمت کرده است. سیدمحمود طالقانی اما این نظر را قبول نداشت و مطهری هم می‌گفت با این طرز محاکمه از شمرها امام حسین درست کرده‌اند.