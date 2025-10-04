افشای تخلفات گسترده مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، ارسال کرده که در آن مدعی شده تخلفات مالی و اداری گسترده در دانشگاه علوم پزشکی ایران رخ داده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مجموع تخلفات عنوان شده در نامه خضریان بیش از ۱۶,۱۰۰ میلیارد ریال – معادل بودجه سالانه چند بیمارستان بزرگ!_است.

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، که پیش از این، پیگیر تخلفات در پرونده بیمارستان فیروزآبادی بوده است، در نامه خود، عبارت "کوه یخ فساد" را برای تخلفات مورد ادعایش به کار برده است.

نامه علی خضریان، نماینده تهران با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره حساسیت به فساد اقتصادی، مجموع تخلفات را بیش از ۱۶,۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده و خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی برای بررسی این موارد شده است.

خضریان، به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود، گزارش این تخلفات را، در ادامه مکاتبات قبلی خود درباره بیمارستان فیروزآبادی شهرری عنوان کرده است.

او معتقد است موارد کشف‌شده تنها بخشی از تخلفات گسترده‌تر در دانشگاه علوم پزشکی ایران است که ریشه در عدم رعایت قوانین مناقصات، بخشنامه‌های خزانه‌داری و مقررات اخلاقی دارد. این نامه تأکید دارد که موارد تخلف بر اساس مستندات بازرسی‌های داخلی و شکایت شرکت‌های زیان‌دیده تدوین شده است.

جزئیات تخلفات

نامه خضریان هشت مورد را با عنوان تخلف، با جزئیات مالی فهرست کرده است:

خرید از شرکت اوزان (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) به مبلغ ۱,۳۰۶,۴۸۷,۶۲۷,۷۵۰ ریال بدون رعایت قانون مناقصات و نقض منع مداخله کارکنان دولت (قراردادهای شماره ۳۳۱۹ و ۳۳۲۰، سال ۱۴۰۴).

توزیع کارت هدیه به مبلغ ۴۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون ثبت حسابداری، مغایر با بخشنامه خزانه‌داری کل کشور (شماره ۵۵/۱۴۱۰۶، ۳۰ دی ۱۴۰۲).

پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد ریال به رئیس دانشگاه از شرکت شفا گستر آرشیدا، در حالی که رئیس به عنوان هیأت علمی تمام‌وقت جغرافیایی فعالیت می‌کرده است.

تبانی در مناقصه خدمات کارشناسی به مبلغ ۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۶۵,۶۶۵ و ۱,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۱,۳۴۴ ریال به نفع شرکت شفا گستر آرشیدا با دستکاری اسناد و عدم بازگشایی پاکات رقبا. مدیر مالی دانشگاه و مدیرعامل شرکت در زمان پیش‌فراخوان در یک هتل اقامت داشته‌اند (صورتحساب به نام شرکت). شرکت قادر گستران آریا از این تخلف شکایت کرده است.

اختلاف حساب‌های مالی بیمارستان محب کوثر: در سال ۱۴۰۳، اختلاف ۱,۰۵۸,۹۵۳,۲۰۰,۱۵۷ ریال (دفاتر: ۱,۳۵۶,۹۹۴,۹۹۵,۰۸۶؛ بانک: ۲,۴۱۵,۹۴۸,۱۹۵,۲۴۳) و در سال ۱۴۰۴، اختلاف ۱۹۹,۸۲۲,۳۹۵,۶۳۴ ریال (دفاتر: ۱,۱۱۱,۵۰۷,۱۹۰,۱۸۴؛ بانک: ۹۱۱,۶۸۴,۷۹۴,۵۵۰).

هزینه نامشخص برای خرید ۴۰۰ آمبولانس به مبلغ ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرح‌های ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۸۷ و ۱۶۰۲۰۰۱۴۹۲ (ابلاغ اعتبار ۷۴۲، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰).

انتقال تجهیزات بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به بیمارستان خصوصی محب مهر به مبلغ ۲۸,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (۱۳۸۸-۱۳۹۵) با همکاری مدیر مالی به عنوان جمع‌دار اموال.

دستکاری قرارداد آنژیوگرافی بیمارستان فیروزآبادی از یک سال به سه سال به مبلغ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شماره قرارداد ۱۷۹۷)، مغایر با مصوبه هیئت رئیسه.

چالش برای سیستم سلامت

تایید نامه این نماینده مجلس و مفاد آن با افشای تخلفات ۱۶,۱۰۰ میلیارد ریالی، می‌تواند به نوعی بخشی از سیستم آموزشی سلامت را به چالش بکشد. این نامه خواستار بازرسی جامع درباره تخلفات مذکور شده است. البته باید در انتظار پاسخ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و واکنش دیگر نهادهای نظارتی و البته دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت و درمان بود.