افشای تخلفات گسترده مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

تخلفات گسترده مالی در دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ این عنوان نامه نماینده یک مجلس به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ است که تخلفاتی مالی را در این دانشگاه افشا کرده است.
افشای تخلفات گسترده مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، ارسال کرده که در آن مدعی شده تخلفات مالی و اداری گسترده در دانشگاه علوم پزشکی ایران رخ داده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مجموع تخلفات عنوان شده در نامه خضریان بیش از ۱۶,۱۰۰ میلیارد ریال – معادل بودجه سالانه چند بیمارستان بزرگ!_است.

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، که پیش از این، پیگیر تخلفات در  پرونده بیمارستان فیروزآبادی بوده است، در نامه خود، عبارت "کوه یخ فساد" را برای تخلفات مورد ادعایش به کار برده است.

نامه علی خضریان، نماینده تهران با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره حساسیت به فساد اقتصادی، مجموع تخلفات را بیش از ۱۶,۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده و خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی برای بررسی این موارد شده است.

خضریان، به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود، گزارش این تخلفات را، در ادامه مکاتبات قبلی خود درباره بیمارستان فیروزآبادی شهرری عنوان کرده است.

او معتقد است موارد کشف‌شده تنها بخشی از تخلفات گسترده‌تر در دانشگاه علوم پزشکی ایران است که ریشه در عدم رعایت قوانین مناقصات، بخشنامه‌های خزانه‌داری و مقررات اخلاقی دارد. این نامه تأکید دارد که موارد تخلف بر اساس مستندات بازرسی‌های داخلی و شکایت شرکت‌های زیان‌دیده تدوین شده است.

 

جزئیات تخلفات

نامه خضریان هشت مورد را با عنوان  تخلف، با جزئیات مالی فهرست کرده است:

افشای تخلفات گسترده مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

خرید از شرکت اوزان (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) به مبلغ ۱,۳۰۶,۴۸۷,۶۲۷,۷۵۰ ریال بدون رعایت قانون مناقصات و نقض منع مداخله کارکنان دولت (قراردادهای شماره ۳۳۱۹ و ۳۳۲۰، سال ۱۴۰۴).

توزیع کارت هدیه به مبلغ ۴۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون ثبت حسابداری، مغایر با بخشنامه خزانه‌داری کل کشور (شماره ۵۵/۱۴۱۰۶، ۳۰ دی ۱۴۰۲).

پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد ریال به رئیس دانشگاه از شرکت شفا گستر آرشیدا، در حالی که رئیس به عنوان هیأت علمی تمام‌وقت جغرافیایی فعالیت می‌کرده است.

تبانی در مناقصه خدمات کارشناسی به مبلغ ۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۶۵,۶۶۵ و ۱,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۱,۳۴۴ ریال به نفع شرکت شفا گستر آرشیدا با دستکاری اسناد و عدم بازگشایی پاکات رقبا. مدیر مالی دانشگاه و مدیرعامل شرکت در زمان پیش‌فراخوان در یک هتل اقامت داشته‌اند (صورتحساب به نام شرکت). شرکت قادر گستران آریا از این تخلف شکایت کرده است.

اختلاف حساب‌های مالی بیمارستان محب کوثر: در سال ۱۴۰۳، اختلاف ۱,۰۵۸,۹۵۳,۲۰۰,۱۵۷ ریال (دفاتر: ۱,۳۵۶,۹۹۴,۹۹۵,۰۸۶؛ بانک: ۲,۴۱۵,۹۴۸,۱۹۵,۲۴۳) و در سال ۱۴۰۴، اختلاف ۱۹۹,۸۲۲,۳۹۵,۶۳۴ ریال (دفاتر: ۱,۱۱۱,۵۰۷,۱۹۰,۱۸۴؛ بانک: ۹۱۱,۶۸۴,۷۹۴,۵۵۰).

هزینه نامشخص برای خرید ۴۰۰ آمبولانس به مبلغ ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرح‌های ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۸۷ و ۱۶۰۲۰۰۱۴۹۲ (ابلاغ اعتبار ۷۴۲، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰).

انتقال تجهیزات بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به بیمارستان خصوصی محب مهر به مبلغ ۲۸,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (۱۳۸۸-۱۳۹۵) با همکاری مدیر مالی به عنوان جمع‌دار اموال.

دستکاری قرارداد آنژیوگرافی بیمارستان فیروزآبادی از یک سال به سه سال به مبلغ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شماره قرارداد ۱۷۹۷)، مغایر با مصوبه هیئت رئیسه.

 

چالش برای سیستم سلامت

تایید نامه این نماینده مجلس و مفاد آن با افشای تخلفات ۱۶,۱۰۰ میلیارد ریالی، می‌تواند به نوعی بخشی از سیستم آموزشی سلامت را به چالش بکشد. این نامه خواستار بازرسی جامع درباره تخلفات مذکور شده است. البته باید در انتظار پاسخ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و واکنش دیگر نهادهای نظارتی و البته دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت و درمان بود.

 

مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
20
پاسخ
آقای خضریان خودتو خسته نکن برادر. همه این موارد را میدانند و برو ببین با همدستی کیا انجام دادند که دل و جرات دارند و مجدد انجامش میدهند. وای بحال ما مردم که فقط باید تاوان پس بدیم. یک یا چند نفر میخورند ما مردم تا عمر داریم تاوان میدیم.
خادم دزفولی از دزفول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
2
13
پاسخ
باید ازجناب خضریان و همکا رانشان تشکر کرد اگر مفسدین شناسایی ومجازات سخت شوند تحریم‌ها کمتر به ما مردم تاثیر می‌گذارند.
کارمند دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
2
پاسخ
علاوه بر این تخلفات باید تخلف و اختلاس در اجرای پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی در دانشگاه را هم اضافه کنید. پارکینگی که بدون کارشناسی فقط مقداری خاکبرداری شد ‌و پروژه تعطیل شد و همین خاکبرداری و حصاربندی باعث چالش های ترافیکی بسیاری در دانشگاه و ضلع شرقی برج میلاد شده است و دانشجویان و کارمندان دانشگاه را با معضل بزرگی مواجهه کرده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
3
پاسخ
دانشگاه و تخلف....توی این کشور چه خبره...
سهیل امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
1
پاسخ
امیدوارم فرمایشات ایشان همانند تحلیل هایشان در صدا و سیما در خصوص مذاکرات هسته ای با اروپا نباشد ضمنا
این موضوع را سازمان بازرسی کل کشور که در خصوص رسیدگی به این گونه تخلفات تخصص دارد بهتر می تواند اظهار نظر نماید ایشان می بایست مراتب را به دستگاه نظارتی تخصصی ارجاع می داد
در حال حاضر بنظر می رسد در آن دانشگاه خواسته ای داشته انجام نشده است
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
