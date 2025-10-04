سراب نیلوفر خشک شد

رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از چشمه‌ها و سراب‌های کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارند، گفت: سراب نیلوفر نیز که تا چندی قبل مقداری آب داشت، اکنون خشک شده است.

محمدحسین فلاحتی با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی در کرمانشاه با توجه به پایان فصل گرما و نزدیک شدن به شروع فصل بارش، اظهار کرد: بیشتر سراب‌ها و چشمه‌ها و حتی رودخانه‌های کرمانشاه خشک شده‌اند.

وی با بیان اینکه کرمانشاه زمانی به سرزمین سراب‌ها معروف بود، افزود: اکنون با کاهش قابل توجه بارش‌ها و شرایط خشکسالی چندین ساله حاکم بر استان، اکثر منابع آبی را از دست داده‌ایم و وضعیت مناسبی ندارند.

رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه از خشک شدن سراب نیلوفر به‌عنوان یکی از سراب‌های مهم کرمانشاه خبر داد و عنوان کرد: در بازدیدی که چند روز قبل از این سراب داشتیم، دبی آن صفر بود و سراب کامل خشک شده بود.

فلاحتی افزود: اگرچه انسداد چاه‌های غیرمجاز در حاشیه سراب نیلوفر انجام شده، اما به‌دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آبی اطراف سراب که طی سال‌های اخیر انجام شده است، سطح آب زیرزمینی در این منطقه کاهش یافته و در نتیجه آن، سراب نیلوفر کامل خشک شده است.

وی خاطرنشان کرد: سراب سبزعلی که منبع تامین آب تالاب هشیلان است نیز آبدهی بسیار مختصری دارد، به‌گونه‌ای که دبی آن از ۴۰۰ لیتر در ثانیه به چهار لیتر در ثانیه رسیده است و چند گودال محدود در داخل این سراب و محدوده تالاب هشیلان آب دارد.

خشک شدن کامل تالاب هشیلان دور از انتظار نیست

رئیس محیط زیست کرمانشاه از آبرسانی سیار با تانکر به تالاب هشیلان در صورت نیاز خبر داد و یادآور شد: اگر هشیلان کامل خشک شود، ناگزیر به آبرسانی سیار به این تالاب برای حفظ حیات زیستمندان آن خواهیم بود.

وی خشک شدن کامل تالاب هشیلان را نیز دور از انتظار ندانست و ادامه داد: با توجه به اینکه تا شروع بارش موثر زمان قابل توجهی باقی مانده و برداشت آب برای کشت پاییزه نیز آغاز شده، این احتمال وجود دارد که هشیلان نیز به‌طور کامل خشک شود.

فلاحتی اضافه کرد: سراب یاوری نیز به‌عنوان یکی دیگر از سراب‌های مهم کرمانشاه به طور کامل خشک است.

رئیس محیط زیست کرمانشاه از وضعیت نامناسب رودخانه‌های کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: در بیشتر رودخانه‌ها به‌جز پساب، آبی وجود ندارد و عمدتا خشک هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز فصل بارندگی و تغذیه منابع آب زیرزمینی و سطحی، شاهد بهبود وضعیت منابع آبی کرمانشاه باشیم.