مذاکرات نهایی درباره غزه آغاز می‌شود

مذاکرات برای نهایی کردن روند مبادله اسرا از فردا در مصر و احتمالا در العریش برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۵۴
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روزنامه معاریو اعلام کرد، مذاکرات برای نهایی کردن روند مبادله اسرا از فردا در مصر و احتمالا در العریش برگزار خواهد شد.

به همین منظور ویتکاف هم عازم مصر شده است تا به این مذاکرات بپیوندد. 

برچسب ها
مذاکرات مذاکرات نهایی مصر غزه جنگ غزه صلح طرح ترامپ خبر فوری
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
2
0
پاسخ
حماس همکاری نخواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
ویتکاف آدم جالبی نیست و برای حل و فصل قضایا مناسب نیست، تا خالا در هر قضیه ای وارد شده خرابکاری کرده
