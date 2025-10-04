ترامپ چیست و از کجا آمده است؟/اربابان اصلی و پشت پرده پرونده

این شبکه در برهه ای، با پوشش شرکت رنگ و نقاشی «ماری کارتر» (نام یک زن خانه دار آمریکایی) فعالیت می کرد. نکته شگفت انگیز این است که «ماری کارتر» را «آلن دالس» رئیس وقت سازمان «CIA» با همکاری و مشارکت بعضی ثروت اندوزان شاخصِ یهودی راه اندازی کرده بود. این شبکه مخفی، طی سال های 1967 و 1968 به دلیل برخی افشاگری ها و لو رفتن ماهیت اصلی اش، پوشش «ماری کارتر» را به «رِسورتس اینترنشنال» تغییر داد.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران با رژیم صهیونیستی و حضور پررنگ رئیس جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ در آن که عده‌ای او را گروگان سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل می‌دانند، باعث شد در روند مقالات تاریخی و پژوهشی برای شناخت آمریکا، اسرائیل، یهودیت و صهیونیسم سراغ یکی از محققان این‌حوزه برویم که بیش از ۵ دهه است در این‌زمینه فعال است.

محمّدتقی تقی پور پژوهشگر تاریخ یهودیت و صهیونیسم در یادداشتی با عنوان «دونالد ترامپ کیست؛ چگونه و از سوی چه کسانی بَرکشیده شده است؟» که برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته، زوایایی از شخصیت رئیس جمهور وقت آمریکا را مورد بررسی قرار داده که برای مخاطبان اخبار و رسانه های امروز جهان قابل توجه است. این نوشتار دربرگیرنده نکته هایی درباره کیستی و خاستگاه ترامپ است.

نکته اوّل: درباره شخصیت نامتعادل و نامتوازن دونالد ترامپ و نیز شیوه های رفتاری متزلزل و به خصوص پیشینۀ اخلاقی او، بعضی نویسندگان غربی به نکته های حیرت انگیزی اشاره کرده اند.

آن چه بسیار تأمل برانگیز است؛ او نه از شخصیت فکری، فرهنگی، علمی و اخلاقی برخوردار است و نه یک دولتمدار آگاه به تاریخ، سیاست جهانی و مناسبات بین المللی. علاوه بر این، طی سال های اخیر به روشنی ثابت شده که هوش و عقلانیت لازم را نیز در جایگاه رئیس جمهور یک کشور دارا نیست. بنابراین، مهم ترین سؤال این است که چه کسانی و با چه راهبردی، چنین فردِ معلوم الحالی را، آن هم پس از یک وقفۀ چهار ساله و بعد از افشای برخی مفاسد و تبهکاری هایش، برای بار دوّم به بالاترین منصب حکمرانی ایالات متحده بَرکشیده اند؟ این سِرِّ پنهان، اگرچه خود بیانگر افول و سقوط ارزش ها و اخلاق در نظام آمریکایی و بلکه نشانۀ فروپاشی و اضمحلال پایه های تمدّن غرب است؛ اما از فاجعۀ هولناک تری در بطن و قلب ایالات متحده حکایت دارد.

نکته دوّم: طبق مستنداتِ تاریخ، پس از جنگ جهانی اوّل، تعدادی از ثروت اندوزان و پول سالاران، شاخص یهودی به موازات فعالیت های دلالی، تجاری، صنعتی، تولیدی و بانکی آشکار، به ایجاد شبکه های زیرزمینی و مخفی نیز، با هدف «پولشویی»1 دست زدند.

«ساموئل برونفمن»2 یهودی، بزرگترین تولیدکننده و فروشنده مشروبات الکلی و مواد مخدر، یکی از این افراد بود. او اگرچه در کانادا اقامت داشت، ولی شبکه تبهکاری اش در ایالات متحده، توسط یک باند یهودی کاملاً مخفی به سرکردگی «آرنولد روتشتاین»3 فعالیت می کرد. عمده فعالیت های این شبکه، ربایش و قاچاق کودکان و زنان، دایر کردن روسپی خانه ها، فروش اعضای بدن انسان، ایجاد قمارخانه ها، تشکیل باندهای سرقت و آدم کشی، پخش و فروش انواع مواد افیونی و داروهای روان گردان و نیز مشروبات الکلی بود. در تاریخ نگاری آمریکا، از «آرنولد روتشتاین» یهودی به عنوان یکی از مهم ترین سَرشبکه های سازمان گانگستری زیرزمینی یادشده است.

نکته سوّم: بر مبنای برخی داده ها، «مایر هریس کوهن»4 ملقب به «میکی کوهن»5، «بنجامین سیگل»6 مشهور به «باگزی»7، «واکسی گوردون»8، با نامِ اصلی «ایروینگ وِکسلِر»9، «فرانک کاستلو»10 با نامِ واقعی «فرانسسکو کاستیگلیا»11 و «مایر لانسکی»12 با نامِ اصلی «مایرسوشولانسکی»13 از دیگر سَردسته های یهودی فعالِ این شبکه‌های مافیایی در ایالات متحده بوده اند.

از «ویلیام ساموئل رُزنبرگ»14 ملقب به «بیلی رُز»15 نیز به عنوان یکی دیگر از سَرشبکه های گانگستران یهودی و از وابستگان خانواده یهودی «برنارد باروخ»16 یاد شده است.

«برنارد باروخ» مشهور به «فرمانروای کُلّ» یا «سلطان بی تاج و تخت» ایالات متحده در دوران جنگ های جهانی اوّل و دوّم بیش از سیصد رشته صنایع نظامی و جنگی آمریکا را تحت مدیریت و در اختیار خود داشت. قدرتِ برنارد باروخ در آمریکا و در دوران یادشده به حدّی بود که بعضی آگاهان نسبت به اسرار پشت پرده حکمرانی ایالات متحده از «وودرو ویلسون»17، «فرانکلین روزولت»18 و «هری ترومن»19 رؤسای جمهور آمریکا در دوران جنگ جهانی اوّل و دوّم به عنوان «سگ دست آموز» او یاد کرده اند.

«ویلیام ساموئل رُزنبرگ»، «بنجامین سیگل»، «آرنولد روتشتاین» و «مایر لانسکی» ملقب به سلطان شبکه‌های مافیای زیرزمینی قرن بیستم، هریک با میلیاردها دلار ثروت، از جایگاه ویژه ای در عرصه مناسبات پولی و بانکی آمریکا و اروپا برخوردار بودند.

نکته چهارم: با این حال، اربابان اصلی و پشت پرده این شبکه های گانگستری و مخفی، افرادی بودند که نامشان برای افکار عمومی در هاله ای از اسرار قرار داشت: خانواده های «برونفمن»، «ساسون»20، «شیف»21، «واربورگ»22، «مورگان»23، «جان راسکوب»24، «لامونت»25، «هریمن»26، «راکفلر»27، «روچیلد»28، «برنارد باروخ» و ... همگی از سرمایه داران شاخص یهودی و مالکان بانک های بزرگ، کمپانی های عظیم صنعتی و نفتی، کارتل ها و تراست‌های بین المللی، اربابان شبکه گانگسترهای یهودی بودند. آن ها برای عبور از هرگونه موانع حقوقی و یا پلیسی و نیز تسهیل در امور پولشویی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و نیز سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) را نیز دراین شبکه ها مشارکت داده و با خود شریک ساخته بودند.

نکته پنجم: پَس از مرگ سَرشبکه های نسل اوّل و دوّم باندهای یادشده، اربابان و شرکای واقعی این بار تصمیم گرفتند به سراغ یک فرد غیریهودی، اما با همان خوی و خصلت های روحی و روانی موردنظر بروند و او را جایگزین کنند. این شخص کسی نبود جز دونالد ترامپ، وارث خانواده ترامپ در حوزه املاک و مستغلات. به این ترتیب دونالد ترامپ پس از مرگ «مایر لانسکی» یهودی مشهور به «سلطان اوباشان نیویورک»، انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرد.

طبق آنچه تصریح شده، ظاهر قضیه این است که دونالد ترامپ در سال 1987م (1366ش) با خرید 93 درصد سهام یک کازینوی بزرگ قمار به نام «Resorts International» (رِسورتس اینترنشنال) وارد این صنعت و در واقع شبکۀ گانگسترهای یهودی گردید. این مجموعۀ بزرگ واقع در «اتلانتیک سیتی» ایالت کالیفرنیا در اصل یک پوشش نیمه پنهان برای فعالیت ها و عملیات باند تبهکاران مخفی در صنعت قمار، فحشا و روسپی گری، خرید و فروش انواع مواد مخد و مشروبات الکلی، ربودن زنان و کودکان با هدف قاچاق یا فروش اعضای بدن آنان، سرقت‌های مسلحانه و ... بود.

مسأله مهم تر این است که شرکت یادشده یا همان کازینوی قمار از سوی دو خانواده ثروتمند معروف و تأثیرگذار در نظام حکمرانی آمریکا، یعنی خانواده «روچیلد» و «راکفلر» و تعدادی دیگر از ثروت سالاران بزرگ یهودی و با مشارکت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) تأسیس و مشغول فعالیت شده بود.

نکته ششم: این شبکه در برهه ای، با پوشش شرکت رنگ و نقاشی «ماری کارتر»29 (نام یک زن خانه دار آمریکایی) فعالیت می کرد. نکته شگفت انگیز این است که «ماری کارتر» را «آلن دالس»30 رئیس وقت سازمان «CIA» با همکاری و مشارکت بعضی ثروت اندوزان شاخصِ یهودی راه اندازی کرده بود. این شبکه مخفی، طی سال های 1967 و 1968 به دلیل برخی افشاگری ها و لو رفتن ماهیت اصلی اش، پوشش «ماری کارتر» را به «رِسورتس اینترنشنال» تغییر داد و فعالیت خود را با این نام پوششی جدید در سراسر ایالات متحده و نیز بعضی دیگر از کشورها، به ویژه اروپا، گسترش و افزایش داد. «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول»، «اینترپُل» و ... از جمله نهادهای مشهور بین المللی بودند که به دلیل پیوستگی و وابستگی به خانواده راکفلرها و روچیلدها، در مسیر اهداف و عملیات این شبکه همکاری می کردند. «بِرنارد کورن فِلد»31 یهودی رئیس یک شرکت خدمات سرمایه‌گذاری برون مرزی و نیز «پینحاس تیبُر روزنبائوم»32 یهودی عامل موساد و مدیرمالی شبکه مستقر در سوئیس و در عین حال، رئیس بانک «کردیت اینترنشنال» مستقر در ژنو (سوئیس) و از سرکرده های سندیکای پول شویی «مایر لانسکی» یهودی، از سهامداران و فعالان این شبکه فاسد بودند. پس از گسترش و افزایش فعالیت ها، شرکت یادشده به عنوان یکی از سودآورترین کازینوهای ایالات متحده مشهور شد.

نکته هفتم: پس از مرگ «مایر لانسکی» یهودی در سال 1982، «جیمز کراسبی»33 که در اصل یک مأمور مخفی سازمان CIA بود، در ظاهر عهده دار مدیریت شرکت پوششی «رِسورتس اینترنشنال» گردید. پس از «کراسبی» شخصیت «دونالد ترامپ»، بیش از پیش توجه اربابان پشت پردۀ مافیای تبهکاری را به خود جلب کرد. اخبار حضور و اقدامات تبهکارانه این شبکه اگرچه در عرصۀ رسانه ها و در میان جامعه، دست به دست می شد و زبان به زبان می گشت، اما اسامی صاحبان، مالکان و اربابان اصلی نزد افکار عمومی، همچنان کاملاً پنهان و به صورت یک «راز» و «مُعمّا»ی ناگشوده باقی مانده بود.

از سویی، ترامپ اگرچه یهودی نبود، اما بعضی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و شیوه های رفتاری اش، موجب آن گردید، گزینه جایگزین و مطلوب پس از «مایر لانسکی» یهودی برای اربابان باشد. آن ها حتی برای محکم تر کردن حلقه وابستگی ترامپ و دریافت تضمین های لازم، دخترش «ایوانکا ترامپ»34 را به ازدواج «جَرد کوشنر»35 یهودی فرزند «چارلز کوشنر» برج ساز و سرمایه دار یهودی درآوردند. این در شرایطی بود که ایوانکا پیش از این معشوقه یا دوست دختر «ناتانیل روچیلد»36 یهودی، فرزند «یاکوب روچیلد» ثروت اندوز معروف یهودی بود. ایوانکا ناگزیر بود نزد حاخام «اِلی وینستاک»37 یهودی راست کیش (ارتدوکس) تعالیم و احکام یهودی را فرا گیرد و نام جدید «یائیل»38 را برگزیند. او حتی موظف شد سه فرزندش یعنی نوه های دونالد ترامپ (آرابلا رُز کوشنر، جوزف فردریک کوشنر، و تئودور جیمز کوشنر) را با تربیت یهودی پرورش دهد.

آن ها پس از اطمینان نسبت به رازداری و اطاعت پذیری ترامپ، وی را به مقام رئیس جمهور ایالات متحده بَرکشیدند و وارد کاخ سفید کردند.

ترامپ در همان دور اوّل ریاست جمهوری به دلیل پاره ای رفتارهای غیرعادی، سوءمدیریت ها و به علاوه مفاسد و مشکلات اخلاقی از سوی کنگره آمریکا استیضاح شد؛ ولی مجلس سنا او را تبرئه و در مقام خود ابقا کرد. با این حال، به دلیل برخی ناکامی ها در اداره امور و نیز موقعیت و شرایط خاصِ جهان و منطقه غرب آسیا تا شمال آفریقا، شانس ترامپ برای تجدید دوره ریاست جمهوری اش کاهش یافت و طیفی از اربابان یهودی، مصلحت دیدند او را از گردونه خارج کنند و حتی در تنظیم پرونده تبهکاری های او با هدف بهره برداری در مواقع مقتضی، اقدام کردند. با این همه، همان بازی سازان پشت صحنه، پس از یک وقفه چهارساله، مجدداً محاسباتشان تغییر یافت. آن ها با راهبرد عملیاتی کردن بعضی توطئه ها در منطقه و جهان اسلام، به ویژه در ارتباط با مسأله فلسطین و جبهۀ مقاومت اسلامی، باز هم ترامپ را مطلوب ترین گزینه به لحاظ کارکردی، برگزیدند و بَرکشیدند. به اعتقاد آگاهان سیاسی و اندیشمندان عرصۀ مناسبات جهانی، دونالد ترامپ امروز، تنها یک مترسک خیمه شب بازی در دستان فرمانروایان بی تاج و تخت ایالات متحده، یعنی همان صاحبان کارتل ها، تراست ها، بانک ها و کمپانی‌های بین المللی، یعنی مشتی ثروت اندوز یهودی است.

اقدامات جنون بار او، نه از سَر اراده، استقلال رأی و تدابیر سیاسی، بلکه تابع فرامین همان اربابان شبکه گانگسترهای یهودی یا مافیای خطرناکی است که ایالات متحده و بلکه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با سرپنجه انگشتان شیطانی و خون آلود خود اداره می کند و کاخ سفید، کنگره، مجلس سنا، پنتاگون و سازمان CIA را به طور کامل در چنگال خود دارد. دونالد ترامپ، مأموری موظف به منزله یک «سگ دست آموز» است تا نقش یک رئیس جمهورِ دیوانه، ترسناک و غیرقابل پیش بینی را بازی کند و راهبردهای جهانی و منطقه ای جبهه یهود بین الملل را از طریق رعب و وحشت به پیش ببرد تا آن گاه، که تاریخ مصرفش به پایان رسد. با این همه، جای بسی تعجب و تأسف است که شماری از مقامات سیاسی و دولتمداران، به ویژه در کشورهای اسلامی و حتی در ایران اسلامی، نسبت به این شخصیت معلوم الحال، هویت، پیشینه و مأموریتش درک، فهم و بینش درست و لازم را ندارند. از این روی، هراز چندگاهی با شگردهای فریبکارانه اش اغفال و با روش های دغل بازانه او و در واقع اربابان یهودی اش اغوا می شوند! والسّلام.

