خطر قطع شدن پای بازیگر سریال شب‌های برره

اصغر حیدری بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با بیان این‌که سینما را مدیون مهدی فخیم‌زاده هستم گفت: به دلیل بیماری به مدت یک سال خانه‌نشین بودم. پیشنهاد کاری داشتم، اما امکان حضور در پروژه‌ها میسر نبود.
| |
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اصغر حیدری که از یک سال پیش درگیر بیماری دیابت بود و به تازگی ترخیص شده اظهار داشت: کاملا خانه‌نشین شده بودم. در این یک سال هم فقط در یک کار سینمایی در بروجرد کاری از محمد احتشامی ایفای نقش داشتم و یک کار دیگر پیشنهاد شد که به دلیل جنگ ۱۲ روزه فیلمبرداری آن به زمان دیگری موکول شد.

او درباره یک سال دوری از سینما به دلیل دیابت اظهار کرد: به دلیل این بیماری خیلی اذیت شدم. به دلیل عفونت‌ها قادر به راه رفتن نبودم و عملا خانه نشین بودم. در این مدت پیشنهاد‌هایی داشتم که، چون بیمار بودم و نمی‌توانستم بپذیرم بیشتر اذیتم می‌کرد.

حیدری با اشاره به ۵ پیشنهاد کاری که در این یک سال به او شده بود و نتوانست سر این پروژه‌ها برود گفت: آنقدر روزگار بدی داشتم که نتوانستم سر هیچ کاری بروم. او درباره پیشنهاد‌های اندک کاری به پیشکسوتان سینما تصریح کرد: اگر پیشنهادی نداشتم بهتر بود. این که پیشنهاد داشتم، اما کاری از دستم برنمی‌آمد بسیار آزاردهنده بود، اما خدا را شاکرم که در این یک سال از خطر قطعی پا نجات پیدا کردم. به این هم فکر می‌کردم که اگر پایم قطع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد.

نداف کرمانی

این پیشکسوت سینما و تلویزیون، از سعید آقاخانی و مهدی فخیم‌زاده به عنوان بامعرفت‌ترین کارگردانان سینما نام برد و گفت: تاکنون در هشت کار با سعید آقاخانی و در پنج کار با مهدی فخیم‌زاده همکاری داشتم.

او خاطرنشان کرد: در اصل، مهدی فخیم‌زاده بود که من را وارد سینما کرد و از این بابت از او تشکر می‌کنم. آقای فخیم‌زاده به من پیشنهاد داد که در فیلم «همسر» یک نقش کوچکی داشته باشم که در آن زمان گویی دنیایی به من داده بود. به دلیل پشتکار و علاقه تحت نظارت آقای فخیم‌زاده و با پیشنهاد او آموزش دیدم. زنده‌یاد حمید سمندریان و بهرام بیضایی استادان من بودند. در آنجا دو سال دوره دیدم و ۱۰ سال پس از فیلم همسر و پایان دوره بازیگری قسمت شد با آقای فخیم‌زاده کار کردم که خیلی هم از این بابت خوشحال بود. بعد از آن در سه پروژه مستمر با او همکاری داشتم.

او از جذاب‌ترین کار خود به «زیر نور ماه» اشاره کرد و گفت: برای این کار کاندید دریافت دیپلم افتخار شدم، اما آقای نظرعلیان که در این کار بازی می‌کرد، با یک رای بیشتر حائز دریافت این جایزه شد و برای من فرقی نکرد. یک نفر انتخاب شد که از خودم بیشتر قبولش داشتم. خود کار برای من خیلی مهمتر از دیپلم افتخار و ... است. من سینما را مدیون مهدی فخیم‌زاده هستم.

