رئیس سازمان بهزیستی: هم‌اکنون ۱۲ درصد جمعیت ایران سالمند است و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا سال ۱۴۳۰ به یک‌سوم جمعیت کل کشور افزایش پیدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سید جواد حسینی در آیین بزرگداشت روز جهانی سالمند در همدان اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی که مهم‌ترین نیاز سالمندان را درآمد، مسکن یا دارو می‌دانند، اصلی‌ترین مشکل آنان احساس تنهایی است.

وی افزود: حتی بسیاری از سالمندانی که در کنار خانواده زندگی می‌کنند، به دلیل سبک زندگی امروز، کاهش تعداد فرزندان و مشغله‌های کاری، دچار تنهایی می‌شوند.

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۵۷ درصد سالمندان در کشور از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، گفت: باید بکوشیم تا این عدد را کاهش دهیم.

وی از همکاری با انجمن اپتیک ایران خبر داد و افزود: به‌تازگی در شهرکرد ۷۰۰ سالمند به‌صورت رایگان معاینه چشم شدند و برای ۲۱۰ نفر عینک طبی مناسب تجویز شد.

حسینی با اشاره به معرفی ۱۸ شهر به‌عنوان «شهر دوستدار سالمند» از جمله همدان، تاکید کرد: رویکرد سازمان، کاهش مراکز شبانه‌روزی و گسترش خدمات خانواده‌محور و روزانه است تا سالمندان در محیطی سالم و در کنار خانواده زندگی کنند.

رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ مرکز مراقبت در منزل فعال است و تمرکز ما بر توسعه خدمات روزانه و خانواده‌محور است تا سالمندان در محیط‌های گرم و حمایتی حضور داشته باشند.