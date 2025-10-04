En
قتل هولناک نوجوان ۱۴ ساله با چاقوی ۳۰ سانتی

نزاع دسته‌جمعی بر سر یک تصادف جزئی باعث شد جان یک نوجوان با ضربات چاقو گرفته شود.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۸۷
318 بازدید
قتل هولناک نوجوان ۱۴ ساله با چاقوی ۳۰ سانتی

 

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، نزاع دسته‌جمعی بر سر یک تصادف جزئی باعث شد جان یک نوجوان با ضربات چاقو گرفته شود.

عقربه‌های ساعت از ۱۹ شب پنجشنبه عبور کرده بودند که خودروی اورژانس وارد بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد شد و پیکر خون‌آلود نوجوان ۱۴ ساله‌ای روی تخت اورژانس مرکزی قرار گرفت، اما عملیات احیا بی‌نتیجه ماند و نوجوانی که از پشت هدف ۲ ضربه کارد قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد.

طولی نکشید که با مرگ «رضا-ن» (معروف به امید) افسران دایره تجسس کلانتری طبرسی شمالی مشهد مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند. وقتی مشخص شد نوجوان مذکور در نزاع هولناک اتباع خارجی و در یک انبار ضایعاتی مجروح شده است، بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری دستورهای تلفنی را برای حفظ صحنه جرم و دستگیری عاملان این نزاع مرگبار صادر کرد و خود نیز به طرف مرکز درمانی به راه افتاد.

بررسی‌های مقدماتی بیانگر آن بود که عصر پنجشنبه تصادف خسارتی به ظاهر عمدی بین موتور سه‌چرخ جوان موفرفری به نام «نسیم» و خودروی وانت پیکان امید (مقتول) رخ داده است که دامنه این تصادف با مشاجره لفظی و درگیری فیزیکی ادامه یافته تا اینکه پنجشنبه شب درگیری گروهی آنها با چوب و چماق، میله‌های آهنی و چاقو در انبار ضایعاتی به جنایت وحشتناک انجامید و چند تن دیگر نیز مجروح شدند که یکی از آنها همچنان در بیمارستان بستری است.

در همین حال قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی برای ادامه تحقیقات قضایی به محل وقوع جرم عزیمت کرد که از کلانتری خبر رسید متهم به قتل و چند تن از عاملان این نزاع خونین بازداشت شده‌اند. بنابراین دکتر صفری به منظور تحقیق از نسیم و دیگر متهمان در ساعات نیمه‌شب به طرف کلانتری طبرسی شمالی حرکت کرد.

نسیم، متهم ۱۷ ساله که چهره یک جوان حدودا ۲۰ ساله را داشت، در مقابل قاضی ویژه قتل عمد مشهد ایستاد و در حالی که لباس جمع‌آوری ضایعاتی را به تن داشت، درباره ماجرای جنایت گفت: درگیری به خاطر تصادف عصر بود که تقریبا دعوا جمع شد و من قصد داشتم که زودتر بخوابم، اما چند نفر با چماق و میله آهنی وارد انبار ضایعاتی شدند و درگیری را شروع کردند.

رضا (امید) با چوب به سر و پایم زد. ما ۳ نفر بودیم ولی آنها ۵ نفری به ما حمله‌ور شدند. در همین هنگام بود که من روی زمین افتادم و به دنبال سنگ یا آجر می‌گشتم که چاقوی بی‌دسته زیر دستم قرار گرفت و با آن ضرباتی به پشت سر رضا (امید) زدم. آن لحظه من نه دارویی خورده بودم و نه مواد مخدری مصرف کرده بودم که با همین چاقو (اشاره به کارد کشف‌شده) به شانه مرحوم زدم و هیچ‌کس دیگری به جز من چاقویی نداشت.

میاگل (برادرمقتول) نیز که درجریان این نزاع مرگبار دستگیر شده است، به قاضی صفری گفت: درگیری اولیه به خاطر تصادف خسارتی جزئی بود که با موتور سه‌چرخ به وانت برادرم زدند و درگیری شروع شد. نسیم (متهم به قتل) عرق خورده بود و حال طبیعی نداشت که دوباره درگیری را آغاز کردند و برادرم را با چاقو زدند.

وی ادامه داد: من هنگامِ فرود ضربه را ندیدم، ولی دیدم برادرم نشست و از حال رفت. سپس دیدم که زخمی شده است. همین چاقوی کشف‌شده نسیم بود. من هم در این درگیری کتک خوردم و رامین هم در بیمارستان بستری است.

با اعترافات و اظهارات دیگر متهمان، قاضی ویژه قتل عمد با معرفی متهم به پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های دقیق مصرف الکل، دستور بررسی ابعاد دیگر این جنایت هولناک را صادر کرد و بدین ترتیب ادامه تحقیقات به کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد سپرده شد.

5252326

 
قتل نوجوان نزاع مصرف الکل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
2
پاسخ
مجازات سنگین تری برای حمل و استفاده از سلاح سرد در نظر بگیرید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
چرا دستش رو هم اندازه گرفتین ؟

خود چاقو 18 سانت بیشتر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
افغانهای جانی
