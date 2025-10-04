En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه عروسی سلبریتی‌ها را چه کسانی می‌دهند؟

این روزها برای بعضی از اینفلوئنسرها و هنرمندان، جشن تولد و مراسم ازدواج تنها بهانه‌ای است برای یک کمپین تبلیغاتی پرزرق‌وبرق. تجارت با مراسم‌ لاکچری دیگر به پای ثابت زندگی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها تبدیل شده است و دیگر کسی از اینکه روی عکس عروسی و تولد خود، لیست بلندبالایی از نام برندهای مختلف تشریفات، سالن زیبایی، متخصص پوست، مزون‌ لباس و... منگنه کند، هراسی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۷۰
| |
1309 بازدید
|
۴

هزینه عروسی سلبریتی‌ها را چه کسانی می‌دهند؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ شاید در نگاه اول استفاده از این شیوه درآمدزایی، موضوعی مربوط به زندگی خصوصی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها باشد، اما زمانی که تبلیغ این سبک از مراسم و جشن‌ها به تغییر سبک زندگی در سطح جامعه ختم می‌شود، به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

جشن عروسی و تولد به وسعت اینستاگرام 

یک روز خبر تولد لاکچری یک بازیگر تمام صحنه اینستاگرام را تصاحب می‌کند و روز دیگر مراسم عروسی خانم و آقای بازیگر تبدیل به ترند روز می‌شود. تمام عکس‌های روتوش شده این مهمانی‌ها، یک پشت صحنه مشترک دارد؛ تبلیغ برای کسب درآمد.
برای درک این واقعیت فقط کافی است که نیم‌نگاهی داشته باشیم به اسامی شرکت‌ها و سالن‌های مختلف که نامشان به ویدئو و عکس‌های مراسم‌ و جشن‌ها متصل می‌شود. آن زمان است که معلوم می‌شود سلبریتی‌ها برای جزء به جزء مراسم‌شان نه‌تنها هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند، بلکه پولی هم راهی جیب‌شان شده است.

گاهی تبلیغات فراتر از منگنه کردن نام برندهای حامی مالی می‌شود و سلبریتی‌ها با انتشار ویدئویی مشترک با مدیر تالار، باغ یا سالن زیبایی به شکلی مستقیم دست به تبلیغ می‌زنند تا توان پرداخت هزینه‌های این مراسم گران‌قیمت را داشته باشند.

اینفلوئنسرهای بیش‌فعال

اگر بخواهیم با دقت بیشتری در میان محتواهای گره خورده با جشن‌های آدم معروف‌ها، قدم زده و دست به موشکافی بزنیم، باید بگوییم که اینفلوئنسرها در این شیوه برگزاری جشن نقش پررنگی دارند.

فقط کافی است در زمان برگزاری یک جشن از سوی خانم و آقای اینفلوئنسر، دست به رصد استوری‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرامشان زد؛ آن زمان است که راز مهمانی‌های پشت هم و بیش فعال بودن آنها در برگزاری دورهمی‌های شلوغ و پرهزینه فاش می‌شود.

چندی پیش بود که یک خانم اینفلوئنسر با تقریبا ۵۰۰هزار دنبال‌کننده، ۲مهمانی به فاصله یک‌ماه برگزار کرد که اولی جشن تعیین جنسیت فرزند در راهش و دومی جشن تولد دختر ۴ساله‌اش بود. هر دو مهمانی در خاص‌ترین فضای موجود در شمال تهران برگزار شد و خرج آن با استوری‌های رگباری از شرکت‌های اجاره‌دهنده فضای جشن تا تولیدکننده لباس و سرآشپز معروف تأمین شد.

این ماجرا در روزهای اخیر در مورد ازدواج یک دختر اینفلوئنسر هم صدق می‌کند که او هم قبل از رسیدن روز عروسی، صفحه‌اش را در تبلیغات متخصص پوست و زیبایی، سالن زیبایی، مزون لباس و... غرق کرده بود.

واقعیتی که پنهان نمی‌ماند

اثرگذاری این سبک از عروسی و تولد بر زندگی مردمان عادی جامعه، موضوعی عیان است و در شرایطی که به‌گفته بیژن عبداللهی‌مقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی، تنها 20درصد ظرفیت تالارها به عروسی اختصاص پیدا می‌کند، باید قبول کرد که برگزاری این مراسم‌ پر زرق و برق، حاصلی جز حسرت‌فروشی ندارد.

بالا و پایین کردن نظرات کاربران زیر پست‌های عروسی خانم و آقای بازیگر یا اینفلوئنسر نشان می‌دهد که در میان حجم بالای آرزوی خوشبختی و قلب‌های ارسال شده، برخی از واقعیت و برخی هم از حسرت چنین مراسمی نوشته‌اند.

کاربری در صفحه خانم بازیگر که در روزهای اخیر تصویر مراسم ازدواجش با کامران تفتی مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود و تجملات این مراسم بسیاری را با خود درگیر کرده بود، نوشته است: «دیگه زیادی داری واسه پیج‌ها تبلیغ الکی می‌کنی.» کاربر دیگری هم از این حجم به رخ کشیدن گله کرده است: «مبارک باشه، ولی این همه خودنمایی لازم نبود، ما بیچاره‌ها که نمی‌تونیم اینجوری عروسی کنیم چی؟»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اینفلوئنسرها اینفلوئنسر سلبریتی ها مراسم عروسی جشن تولد تبلیغات اینستاگرام خانم بازیگر آقای بازیگر هزینه ها خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صفحه اینستا شرکت مای‌لیدی با دستور قضا مسدود شد
دل‌نوشته محمدعلی کشاورز برای عزت‌الله انتظامی
ماجرای کمک‌رسانی به یک پیرزن هنگام آبگرفتگی خانه‌اش
سلبریتی‌ها برای تبلیغ کوروش کمپانی چقدر گرفته‌اند؟
سوگواری جدید: پاشو ببین بازدیدمون چقدر شده! + عکس
با شاخ‌هایی که مالیات نمی‌دهند چه می‌توان کرد؟
سبقت اینفلوئنسرها از سلبریتی‌ها
اینستاگرام صادق بوقی ۱ میلیونی شد
هزینه‌های سرسام‌آور در «ایرانول»+توضیحات/ شرکتی که میلیارد‌ها تومان صرف تبلیغات می‌کند
درآمد سلبریتی‌ها از هر پست تبلیغی در اینستاگرام
کلاهبرداری با سوءاستفاده از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها
در پشت پرده پیج‌های کودک‌اینفلوئنسر چه می‌گذرد؟
آیا حضور سلبریتی‌ها در تبلیغات برایشان بارحقوقی دارد؟
حمله مالیات به فوتبالیست‌های پردرآمد اینستاگرام
۲۰ اینفلوئنسر اینستاگرامی به ایران می آیند
تبلیغات اینفلوئنسرها در اینستاگرام محدود می‌شود
بلاگرها همچنان دور از تور سازمان امور مالیاتی
واکنش عجیب سجادی به ماجرای دختران و شاخ‌های اینستاگرام
پست اینستاگرامی سلبریتی‌ها ۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان
حاشیه سازان در کاخ جشنواره فیلم فجر حضور خواهند یافت؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
4
پاسخ
یه عده مردم ساده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
3
پاسخ
ببخشید
بلهشید
انسان باید خودش عاقل بلشد
اونهایی که گول این چیزها میخورند حقشونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
3
پاسخ
بايد همين سلبريتي ها كمپيني راه بندازن كه به جشنهاي پرزرق و برق نه بگن..... ولي مگه طمعشون اجازه ميده
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
4
پاسخ
تازه به دوران رسیده های حسرت به دل. دو روز دیگه که پیر شدن کاسه گدایی می گیرن دستشون و سر از خانه سالمندان در میارن. یکی نیست تو این مملکت جلوی این اینفلونسر بازی و فخر فروشی رو بگیره؟ حال ادم‌ بهم می خوره از این ندید بدید بازی ها.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۳ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۶۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYc
tabnak.ir/005aYc