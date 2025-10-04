به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ شاید در نگاه اول استفاده از این شیوه درآمدزایی، موضوعی مربوط به زندگی خصوصی سلبریتیها و اینفلوئنسرها باشد، اما زمانی که تبلیغ این سبک از مراسم و جشنها به تغییر سبک زندگی در سطح جامعه ختم میشود، بهراحتی نمیتوان از کنار آن عبور کرد.
جشن عروسی و تولد به وسعت اینستاگرام
یک روز خبر تولد لاکچری یک بازیگر تمام صحنه اینستاگرام را تصاحب میکند و روز دیگر مراسم عروسی خانم و آقای بازیگر تبدیل به ترند روز میشود. تمام عکسهای روتوش شده این مهمانیها، یک پشت صحنه مشترک دارد؛ تبلیغ برای کسب درآمد.
برای درک این واقعیت فقط کافی است که نیمنگاهی داشته باشیم به اسامی شرکتها و سالنهای مختلف که نامشان به ویدئو و عکسهای مراسم و جشنها متصل میشود. آن زمان است که معلوم میشود سلبریتیها برای جزء به جزء مراسمشان نهتنها هزینهای پرداخت نکردهاند، بلکه پولی هم راهی جیبشان شده است.
گاهی تبلیغات فراتر از منگنه کردن نام برندهای حامی مالی میشود و سلبریتیها با انتشار ویدئویی مشترک با مدیر تالار، باغ یا سالن زیبایی به شکلی مستقیم دست به تبلیغ میزنند تا توان پرداخت هزینههای این مراسم گرانقیمت را داشته باشند.
اینفلوئنسرهای بیشفعال
اگر بخواهیم با دقت بیشتری در میان محتواهای گره خورده با جشنهای آدم معروفها، قدم زده و دست به موشکافی بزنیم، باید بگوییم که اینفلوئنسرها در این شیوه برگزاری جشن نقش پررنگی دارند.
فقط کافی است در زمان برگزاری یک جشن از سوی خانم و آقای اینفلوئنسر، دست به رصد استوریهای منتشر شده در صفحه اینستاگرامشان زد؛ آن زمان است که راز مهمانیهای پشت هم و بیش فعال بودن آنها در برگزاری دورهمیهای شلوغ و پرهزینه فاش میشود.
چندی پیش بود که یک خانم اینفلوئنسر با تقریبا ۵۰۰هزار دنبالکننده، ۲مهمانی به فاصله یکماه برگزار کرد که اولی جشن تعیین جنسیت فرزند در راهش و دومی جشن تولد دختر ۴سالهاش بود. هر دو مهمانی در خاصترین فضای موجود در شمال تهران برگزار شد و خرج آن با استوریهای رگباری از شرکتهای اجارهدهنده فضای جشن تا تولیدکننده لباس و سرآشپز معروف تأمین شد.
این ماجرا در روزهای اخیر در مورد ازدواج یک دختر اینفلوئنسر هم صدق میکند که او هم قبل از رسیدن روز عروسی، صفحهاش را در تبلیغات متخصص پوست و زیبایی، سالن زیبایی، مزون لباس و... غرق کرده بود.
واقعیتی که پنهان نمیماند
اثرگذاری این سبک از عروسی و تولد بر زندگی مردمان عادی جامعه، موضوعی عیان است و در شرایطی که بهگفته بیژن عبداللهیمقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی، تنها 20درصد ظرفیت تالارها به عروسی اختصاص پیدا میکند، باید قبول کرد که برگزاری این مراسم پر زرق و برق، حاصلی جز حسرتفروشی ندارد.
بالا و پایین کردن نظرات کاربران زیر پستهای عروسی خانم و آقای بازیگر یا اینفلوئنسر نشان میدهد که در میان حجم بالای آرزوی خوشبختی و قلبهای ارسال شده، برخی از واقعیت و برخی هم از حسرت چنین مراسمی نوشتهاند.
کاربری در صفحه خانم بازیگر که در روزهای اخیر تصویر مراسم ازدواجش با کامران تفتی مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته بود و تجملات این مراسم بسیاری را با خود درگیر کرده بود، نوشته است: «دیگه زیادی داری واسه پیجها تبلیغ الکی میکنی.» کاربر دیگری هم از این حجم به رخ کشیدن گله کرده است: «مبارک باشه، ولی این همه خودنمایی لازم نبود، ما بیچارهها که نمیتونیم اینجوری عروسی کنیم چی؟»