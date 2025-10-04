En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش ترامپ به پاسخ حماس به طرح صلح غزه

ترامپ بیانیه حماس در پاسخ به طرح صلح وی درباره غزه را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۶۰
| |
692 بازدید

واکنش ترامپ به پاسخ حماس به طرح صلح غزه

به گزارش تابناک به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود « تروث سوشال» به بیانیه حماس درباره طرح صلح وی درباره آتش بس در غزه واکنش نشان داد و آن بیانیه را منتشر کرد.

این اقدام دقایقی پس از آن رخ می دهد که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که "رئیس‌جمهور ترامپ به پذیرش طرح خود از سوی جنبش حماس پاسخ خواهد داد.

این بیانیه بلافاصله پس از اعلام موافقت مشروط حماس منتشر شد.

از سوی دیگر پاسخ حماس به طرح صلح ترامپ با واکنش مختلف شخصیت های سیاسی و رسانه های اسرائیلی و آمریکایی روبه رو شد.

در همین راستا، پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» در این باره تحلیل کرد که "پاسخ حماس، اکنون توپ را به زمین رئیس‌جمهور ترامپ انداخته است."

این سایت همچنین هشدار داد: حماس در حال ریسک است، زیرا ترامپ دیگر برای "بازی‌های بیشتر" آماده نیست.

به ادعای این پایگاه عبری «آنچه حماس با این بیانیه انجام داده، در واقع تلاشی برای "وقت‌کشی و فریب همگان" است.»

سناتور جمهوری خواه و مدافع ترامپ

لیندسی گراهام (سناتور جمهوری‌خواه) نیز در واکنش به پاسخ حماس به این طرح ابراز تأسف کرد و گفت: پاسخ حماس به طرح ترامپ برای پایان جنگ که اسرائیل آن را پذیرفته است، قابل پیش‌بینی بوده و یک پاسخ کلاسیک از نوع "بله، اما با اما و اگر همراه است.

گراهام نتیجه گرفت که "اساساً، این گونه پاسخ گویی حماس در واقع مخالفت این گروه با طرح ترامپ است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ حماس غزه اسرائیل
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ادعای مذاکره پنهان مقامات دولت ترامپ با حماس
موافقت رژیم‌اسرائیل بابرخی درخواست‌های حماس
رژیم اسرائیل با تمدید آتش‌بس موافقت کرد
اسرائیل همچنان درصدد کشتن فرمانده نظامی حماس
ترامپ: حماس نمی‌تواند در غزه بماند
قرار گرفتن اسرائیل در بدترین وضعیت خود در ۷۲ سال گذشته/شلیک ۲۰۰۰ موشک به سمت اسرائیل/لیبرمن: اگر وضعیت ما با حماس این گونه است، با حزب الله و ایران چگونه خواهد بود؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYS
tabnak.ir/005aYS