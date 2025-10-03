رستوران نویان، برگزیده "۱۰۰ رستوران برتر کشور"

در این مراسم، دکتر علی مصریان، مالک باغ رستوران نویان، به عنوان "معمار برندسازی در صنعت رستوران‌داری کشور" معرفی شد؛ این جایگاه، نشان‌دهنده نقش کلیدی و علمی ایشان در ایجاد تمایز و ارزش‌آفرینی در این صنعت رقابتی است.

رستوران نویان، تندیس برترین رستوران کشور در نوآوری برندینگ و وفادارسازی مشتریان را از آن خود کرد.

به گزارش تابناک، در همایش "۱۰۰ رستوران برتر کشور" که با حضور مدیران و فعالان برجسته صنعت غذا برگزار شد، باغ رستوران نویان برای پنجمین بار پیاپی به عنوان برترین رستوران کشور در بخش "نوآوری برندینگ و وفادارسازی مهمانان" معرفی شد؛

این عنوان ارزشمند به پاس رویکردهای نوین و استراتژیک این مجموعه در خلق تجربیات منحصربه‌فرد برای مهمانان، به آن اهدا گردید.

در این مراسم، دکتر علی مصریان، مالک باغ رستوران نویان، به عنوان "معمار برندسازی در صنعت رستوران‌داری کشور" معرفی شد؛ این جایگاه، نشان‌دهنده نقش کلیدی و علمی ایشان در ایجاد تمایز و ارزش‌آفرینی در این صنعت رقابتی است.

همچنین در این مراسم، دکتر مصریان با سخنرانی در مورد "مدیریت هوشمند در رستوران و کاهش هزینه‌های مازاد"، بر اهمیت "رفتارشناسی مهمان" و "برندینگ بر پایه تجربه" تأکید کرد؛ ایشان اظهار داشت: «یک برند تنها یک لوگو یا یک نام نیست، بلکه مجموعه‌ای از تجربیات و احساساتی است که در ذهن مهمان شکل می‌گیرد؛ در نویان، ما هر روز تلاش می‌کنیم تا با درک عمیق از نیازهای مهمانان و ایجاد فضایی دلنشین و خدماتی بی‌نقص، یک تجربه فراموش‌نشدنی خلق کنیم.»

دکتر مصریان، که از مدرسین حرفه‌ای برندینگ و رفتارشناسی نیز هست، در ادامه افزود: «این تندیس متعلق به تمام اعضای خانواده بزرگ نویان است که با تعهد و اشتیاق، برند ما را هر لحظه زنده نگه می‌دارند؛ رمز موفقیت نویان، در همین سرمایه انسانی ارزشمند و توجه به جزئیات است.»

به عنوان گامی رو به جلو در مسیر نوآوری، آکادمی دکتر علی مصریان به زودی سیستم ارزیابی عملکرد هوشمند پرسنل را عرضه خواهد کرد.

این پلتفرم که بر پایه مدیریت داده و تحلیل رفتار پرسنل طراحی شده است، به مدیریت رستوران‌ها کمک می‌کند تا عملکرد تیم خود را لحظه به لحظه رصد کرده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، انگیزه و بهره‌وری را در آن‌ها به شکل چشمگیری افزایش دهد.

این افتخار بزرگ برای باغ رستوران نویان، مهر تأییدی بر موفقیت استراتژی‌های آن در زمینه وفادارسازی مهمانان و جایگاه آن به عنوان یک پیشگام در صنعت رستوران‌داری نوین است؛ این مجموعه با نوآوری‌های مداوم در منو، فضای رستوران و خدمات به مهمانان، توانسته است نه تنها مهمانان خود را راضی نگه دارد، بلکه آن‌ها را به سفیران وفادار برند خود تبدیل کند.