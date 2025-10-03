فرماندار زن در ماکو معارفه شد

به گزارش تابناک، شهلا تاجفر به عنوان فرماندار ماکو معارفه شد.

حجت‌الاسلام هاشمی، امام‌جمعه ماکو در این جلسه، مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی را فرصتی برای خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: این مسئولیت‌ها نعمتی برای جلب رضایت خداوند و خدمت به مردم است.

شهلا تاج‌فر، فرماندار ماکو نیز با تاکید بر اینکه با هدف خدمت به مردم، مساعدت به دولت و ثبیت جایگاه واقعی ماکو این مسئولیت را پذیرفتم، گفت: با همراهی همه دلسوزان نظام، برای رشد و توسعه بیش‌ازپیش شهرستان تلاش خواهیم کرد.

همچنین در این مراسم از زحمات رضا رضایی، سرپرست فرمانداری ماکو تقدیر شد.