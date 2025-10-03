به گزارش تابناک به نقل از همشهری، ظهر پنجشنبه به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که جنایتی در مسجدی واقع در غرب تهران رخ داده است. بعد از اعلام این گزارش، تیم جنایی در محل حادثه که در منطقه پونک و محله چهاردیواری بود، حاضر شد. بررسی ها حکایت از این داشت که امام جماعت موقت مسجد در حال برگزاری نماز بوده که داخل مسجد، هدف ضربات چاقو و قمه قرار گرفته بود. هرچند وی فورا برای درمان به بیمارستان انتقال یافته بود اما به رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داده بود.

بازداشت ضارب

ماموران همچنین متوجه شدند که ضارب پس از آنکه به امام جماعت حمله کرد، قصد فرار از مسجد را داشت اما شهروندان مانع وی شدند. او در حالی که در محاصره نمازگزاران بود و راه فراری نداشت، ناگهان حالش بد شده و نیمه‌بیهوش شده بود که او نیز به مراکز درمانی انتقال یافت و مشخص شد قبل از حمله، اقدام به مصرف قرص کرده بوده تا به زندگیش پایان بدهد. در این شرایط پزشکان معده او را شست و شو دادند و با خارج کردن سم از بدنش، وی به زندگی برگشت.

شاهدان چه گفتند؟

تحقیق از شاهدان نشان می داد که امام جماعتی که در این حادثه به قتل رسیده است، آن روز قرار بوده نخستین نماز جماعتش را در بین نمازگزاران محل برگزار کند که در هنگام نماز مورد حمله مرد مسلح قرار گرفت. یکی از شاهدان درباره این حادثه به همشهری می‌گوید: من معمولا برای شرکت در نماز جماعت به مسجد محله مان می روم. در آنجا شنیدم که امام جماعت اصلی به سفر رفته و امام جماعت دیگری در آن روز برای اقامه نماز به جای او به مسجد آمده بود.

وی ادامه می دهد: ظاهرا این نخستین باری بود که امام جماعت موقت قصد داشت نماز جماعت بخواند. من پشت سر او ایستاده و در حال خواندن نماز بودم. پس از آخرین سجده، ناگهان ضارب را دیدم که در یک دستش چاقو و دست دیگرش قمه بود. او خودش را بالای سر امام جماعت رساند و به او حمله کرد و ضرباتی به وی زد. سپس به سمت در خروجی فرار کرد اما مردی مانع فرار او شد. ضارب فریاد می کشید که اگر از سر راهش کنار نرود، او را هم می زند اما مرد سالخورده با شجاعت و بدون ترس ایستاده بود. سپس همه نمازگزاران به سمت ضارب رفتند و اجازه فرار به او ندادند و کمی بعد حال او بد شد که با حضور پلیس به درمانگاه منتقل شد.

متهم پس از بهبودی و ترخیص از بیمارستان، برای انجام تحقیقات در اختیار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و به قتل اعتراف کرد. او گفت که قصد خودکشی داشته اما موفق نشده است و حالا تحقیقات تکمیلی از او ادامه دارد.

داروساز بی‌کار

متهم به قتل حدودا ۴۳ ساله است و مدعی است که به خاطر بی‌کاری و مشکلات شدید اقتصادی دچار جنون شده است.

امام جماعت را از قبل می شناختی؟

نه. هرگز. اصلا آن حوالی زندگی نمی کنم.

پس چرا به او حمله کردی؟

مشکلات اقتصادی به من فشار آورده بود. ۳ سالی می شد که بیکار شده بودم. خانه ما کمی دورتر از مسجد است. نمی‌دانم چرا راهی آنجا شدم و آن اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد.

چرا بیکار شده بودی؟

من دکترای داروسازی دارم. پزشک داروسازم و سال‌ها در یک درمانگاه معتبر کار کرده بودم اما ۳ سال قبل بیکار شدم. در این مدت هرچه می گشتم کار مناسبی پیدا نمی کردم. این همه سال درس خوانده و دکتر شده بودم. با این همه علم و دانشی که داشتم اما زندگی ایده آلی نصیبم نشد. در دهه ۴۰ زندگی‌ام هستم و هنوز خانواده‌ای تشکیل نداده ام. همه این ناکامی‌ها و مشکلات به من فشار آورده بود. به همین دلیل دچار جنون شده بودم. تصمیم گرفتم ابتدا امام جماعت مسجد را به قتل برسانم و بعد جان خودم را بگیرم.

چرا امام جماعت را انتخاب کردی؟

خودم هم نمی دانم. فکر می کردم با این کار از زندگی انتقام می گیرم.

چطور می خواستی جان خودت را بگیری؟

قبل از خروج از خانه و حمله به امام جماعت، بیش از ۱۰۰ قرص خوردم. سپس چاقو و قمه برداشتم و رفتم مسجد. با خودم فکر می‌کردم پس از قتل امام جماعت، خودم هم می میرم اما متاسفانه زنده ماندم. باور کنید دست خودم نبود، مدت هاست که دچار مشکلات روحی و روانی شده ام.