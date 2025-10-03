پیروزی حیاتی مس رفسنجان مقابل پیکان

به گزارش تابناک، در یک دیدار حساس در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان، تیم میزبان با نتیجه ۲ بر صفر پیکان را شکست داد و اولین پیروزی خود در لیگ بیست‌وپنجم را جشن گرفت.

این بازی که بعدازظهر جمعه برگزار شد، در نیمه نخست بدون گل به پایان رسید. اما با شروع نیمه دوم، آرمان رمضانی تنها یک دقیقه پس از شروع نیمه دوم، میزبان را پیش انداخت. ادامه فشارهای مس به نتیجه رسید و مهدی شریفی در دقیقه ۵۸، دومین گل تیمش را به ثمر رساند.

پیکان در دقیقه ۶۱ توسط ماتئوس کاستا موفق به زدن گل شد، اما این گل پس از بازبینی VAR مردود اعلام شد.

این پیروزی برای شاگردان رسول خطیبی که پیش از این بازی در قعر جدول قرار داشتند بسیار حیاتی بود. آنها با این سه امتیاز، با ۵ امتیاز به رده چهاردهم صعود کردند. پیکان نیز با قبول اولین شکست خود، با ۷ امتیاز موقتاً در رده هفتم جدول جای گرفت.