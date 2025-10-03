اولتیماتوم جهنمی ترامپ به حماس

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا امروز -جمعه- اعلام کرد که «باید تا ساعت ۶ بعد از ظهر یکشنبه به وقت واشنگتن با حماس به توافقی دست یافت.» به گزارش الجزیره، او گفت: «اگر توافق نهایی در مورد غزه حاصل نشود، دروازه‌های جهنمی بی‌سابقه برای حماس باز خواهد شد.» ترامپ از فلسطینی‌ها خواست که «فوراً آنچه را احتمالاً در آینده به منطقه مرگ تبدیل می‌شود، به سمت مناطق امن‌تر در غزه ترک کنند.»

او ادعا کرد: «توافق غزه جان همه مبارزان باقی‌مانده حماس را نجات می‌دهد.» وی توضیح داد که «برای حماس، این آخرین فرصت است.» ترامپ مدعی شد که «صلح به هر طریقی به خاورمیانه خواهد آمد». وی فاش کرد که «همه کشورهای بزرگ، قدرتمند و بسیار ثروتمند خاورمیانه با صلح در منطقه موافقت کرده‌اند.» پیش از این، یکی از رهبران حماس به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این جنبش «به کمی زمان نیاز دارد» تا طرح رئیس جمهور آمریکا برای غزه را که نخست وزیر اسرائیل حمایت خود را از آن اعلام کرده بود، بررسی کند. این رهبر خاطرنشان کرد که «حماس همچنان به رایزنی‌ها در مورد طرح ترامپ که به این جنبش ارائه شده است، ادامه می‌دهد و به میانجی‌ها اطلاع داده است که رایزنی‌ها ادامه دارد.»