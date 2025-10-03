En
وفاداری طلایی: هاو در نیوکاسل می‌ماند

به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، هاو در فهرست گزینه‌های احتمالی منچستریونایتد جای ندارد و مدیریت این باشگاه باید به دنبال گزینه‌های جایگزین باشد.
پاسخ اجباری سرمربی نیوکاسل به شایعات حضورش روی نیمکت منچستریونایتد
به گزارش تابناک، در واکنش به شایعات مطرح‌شده، ادی هاو هرگونه احتمال پیوستن به منچستریونایتد را رد کرد و وفاداری کامل خود را به نیوکاسل یونایتد تأیید نمود.
 
به گزارش BBC Sport، این مربی ۴۷ ساله انگلیسی که از موفق‌ترین مربیان دهه اخیر محسوب می‌شود، با کارنامه‌ای درخشان در برنلی و بورنموث، از سال ۲۰۲۱ هدایت نیوکاسل را بر عهده گرفته و در ۱۸۲ بازی گذشته، میانگین قابل توجه ۱.۷۵ امتیاز در هر مسابقه را ثبت کرده است.
 
در شرایطی که آینده روبن آموریم در منچستریونایتد نامشخص است، برخی منابع از علاقه سر جیم رتکلیف و مدیریت این باشگاه به جذب هاو خبر داده‌اند. با این وجود، سرمربی نیوکاسل ترجیح داده است تمام تمرکز خود را بر مأموریتش در سنت جیمز پارک معطوف کند و به این شایعات بی‌اعتنا باشد.
 
هاو در نشست خبری روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره این گمانه‌زنی‌ها صراحتاً اعلام کرد:
«من صددرصد و به طور کامل به این باشگاه متعهدم. همیشه چنین بوده‌ام. خانواده‌ام اینجا هستند و ما هر روز برای رسیدن به موفقیت می‌جنگیم. فصلی که پیش رو داریم می‌تواند فوق‌العاده باشد.»
 
به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، هاو در فهرست گزینه‌های احتمالی منچستریونایتد جای ندارد و مدیریت این باشگاه باید به دنبال گزینه‌های جایگزین باشد.
