استایل متفاوت پیرمرد جذاب سینمای ایران در دبی

به گزارش تابناک، تصاویر تازه‌ای از اردشیر کاظمی ، بازیگر محبوب و سالخورده سینمای ایران، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او را با استایل عربی در امارات متحده عربی نشان می‌دهد. همین تصاویر موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی مهاجرت احتمالی او به دُبی را برانگیخته است.

ایرانیان مقیم امارات با انتشار پیام‌ها و ویدیوهای متعدد از حضور این هنرمند استقبال کرده و او را با لقب‌هایی چون «الشیخ اردشیر»، «کراش همه ایرانیان دبی» و حتی «گوگولی‌ترین مرد دنیا» خطاب کرده‌اند. واکنش کاربران فضای مجازی به این موضوع نیز لحنی طنزآمیز داشته است؛ از جمله نظراتی مانند «بابایی گنگت بالاست!»، «نازنازی!» و «سنی که با پولام می‌تونم برم سفر».

با این حال، تاکنون هیچ منبع رسمی خبر اقامت دائم یا مهاجرت اردشیر کاظمی به دُبی را تأیید نکرده است. با وجود این، حضور او در امارات برای بسیاری از کاربران ایرانی موضوعی جذاب و سرگرم‌کننده بوده که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.