اهم سخنان ائمه جمعه در نمازجمعه شهرهای مختلف

به گزارش تابناک، ائمه جمعه با تاکید بر آنکه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تاثیر چندانی ندارند، علت فعال شدن مکانیسم ماشه را مایوس شدن غربی ها از فشارهای دیگر دانستند. همچنین خواستار آن شدند که در خصوص تحریم‌ها بزرگنمایی نشود.

امام جمعه تبریز: با بمب و موشک و تحریم‌های ساده نتوانستند ما را تسلیم کنند، مکانیسم ماشه را فعال کردند

احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، علت فعالسازی این مکانیسم را مایوس شدن این کشورها از تسلیم ایران از طریق بمب، موشک و تحریم‌های ساده خواند. او همچنین گفت که رژیم صهیونیستی روز به روز به نابودی خود نزدیک می‌شود.

اهم اظهارات امام جمعه تبریز را در ادامه به نقل از ایرنا بخوانید؛

* اروپایی ها با وجود مخالف های کشورهای روسیه و چین با فعال سازی مکانیسم ماشه، آن را فعال کردند و با وجود اینکه ایران حاضر به مذاکره در این خصوص بود و همه چیز آماده تمدید مکانیسم ماشه بود، اروپایی ها آن را تمدید نکردند.

* با تاکید بر اینکه مکانیسم ماشه هیچ تاثیر اقتصادی مهمی در کشور ما ایجاد نمی کند. آمریکا ۹۵ درصد تحریم ها را علیه کشور ما اعمال کرده و تنها پنج درصد برای این کشورها مانده است بنابراین این میزان نیز اثر قابل توجهی بر مردم ایران نخواهد داشت.

* علت فعال سازی مکانیسم ماشه این بود که آن ها مایوس شدند زیرا که نتوانستند از راه های مختلف مانند بمب، موشک و اعمال تحریم های ساده کشور ما را وادار به تسلیم کنند.

* امید آنها از فعال سازی مکانیسم ماشه، ایجاد نارضایتی در بین مردم و تاثیر روانی بر آنها، به خیابان کشیدن مردم و مایوس کردن آنان از حمایت نظام جمهوری اسلامی است.

* ‌انبارها و سیلوها از کالاهای اساسی مردم پر است. وظیفه دولت، نظارت بر بازار و کالاها، جلوگیری از گرانی، تورم و احتکار در جامعه است و جلوی سواستفاده برخی را از این وضعیت بگیرد.

* دولت باید با اعمال سیاست های ضد تورمی، با افرادی که به صورت سازمان یافته یا فردی دنبال سواستفاده از وضع موجود هستند برخورد کند و نباید بگذارد مردم با مشکل معیشتی مواجه شوند.

* وظیفه مردم نیز این است که نترسند چراکه دشمنان از اول انقلاب علیه ما ماشه کشیده و تیرهای خود را رها کرده اند و جنایت های مختلفی را علیه مردم ما مرتکب شده اند.

* نیروهای انتظامی و اطلاعاتی باید با افرادی که شایعه پراکنی می کنند و می خواهند به آرامش، آسایش و رفاه مردم آسیب بزنند، برخورد کند.

* {با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در توقف کاروان صمود}: این رژیم با اقدامات جنایتکارانه خود علیه بشیریت، روز به روز به نابودی خود نزدیک می شود و در داخل و خارج به لجن کشیده شده است.

* کل دنیا علیه رژیم صهیونیستی قیام کرده اند و جوانان، نوجوانان، زنان و مردان و مسلمان و غیرمسلمان نسبت به جنایت های آنها علیه مردم فلسطین و غزه اعتراض می کنند، با جنایت هایی که این رژیم علیه زنان و کودکان انجام می دهد، ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.

امام جمعه ساری: هدف غربی‌ها از CFT قرار دادن سپاه پاسداران و حزب‌الله در لیست تروریسم است؛ ما از حمایت آنها دست بر نمیداریم

محمدباقر محمدی لائینی خطیب جمعه ساری در ارتباط با لوایح مرتبط با FATF نیز گفت که هدف غربی‌ها بازداشتن حمایت ایران از گروه های مقاومت است اما ایران دست از حمایت های خود برنخواهد داشت.

اهم اظهارات او را در ادامه به نقل از ایسنا بخوانید؛

* این شرایط [فعال شدن مکانیسم ماشه] فرصتی است تا ماهیت بدعهد غرب شناخته شود، امید از کمک آن‌ها برکنده شود و با تقویت داخل، فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و توجه بیشتر به همسایگان و شرق، در فکر خنثی‌سازی تحریم‌ها باشیم، نه رفع آن‌ها؛ این رویکرد را در چارچوب اقتصاد مقاومتی دنبال کنیم.

* هدف آن‌ها از مکانیسم ماشه تلاش برای تسلیم کردن ایران است، اما ایران با شعار «هیهات منا الذله»، هیچ‌گاه تسلیم مستکبران نخواهد شد.

* {با اشاره به تصویب کنوانسیون CFT}: هدف غربی‌ها از این مصوبات و قرار دادن سپاه پاسداران، حزب‌الله، انصارالله و حشدالشعبی در لیست تروریسم، بازداشتن ایران از حمایت این گروه‌ها است.

* تعریف غربی‌ها از تروریسم با ما فرق دارد. حزب‌الله، انصارالله، حشدالشعبی و ده‌ها گروه‌های خودجوش مردمی جبهه مقاومت، فرزندان روح‌الله و انقلاب اسلامی هستند و ما هیچ‌گاه دست از حمایت آن‌ها برنخواهیم داشت.

امام جمعه اردبیل: هرکس درباره اسنپ‌بک بزرگ‌نمایی کند به جنگ روانی دشمن کمک کرده است

سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل نیز گفت اروپایی‌ها با فعال کردن اسنپ بک به دنبال انتقام گیری از ایران در شکست جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بودند. او افزود که هرکسی که در خصوص اسنپ‌بک بزرگ‌نمایی کند به جنگ روانی دشمن کمک می‌کند.

اهم اظهارات او را به نقل از مهر بخوانید؛

* عده‌ای در جنگ روانی امروز با دشمن همراهی می‌کنند و با دامن زدن به نگرانی‌های روانی، درصد افزایش ثروت خود هستند و امنیت روانی مردم را نشانه رفته‌اند. در اصطلاح قرآن این‌ها هم اهل کنز هستند و هم مرجف، یعنی اینها به هم زننده امنیت جامعه بحساب می روند.

* هر کس در خصوص اسنپ بک بزرگنمایی می‌کند، یا محتوای رسانه‌های دشمن در خصوص اسنپ بک را منتشر می‌کند و از این جهت به جنگ روانی دشمن کمک می‌کند و کسانی که در شرایط فعلی مشکلات کشور را چنان تصویر می‌کنند که انگار هیچ راه حلی وجود ندارد به احتمال قوی او درصدد مال‌اندوزی از طریق دمیدن به رشد حبابی دلار و طلاست.

* فعال کردن اسنپ بک از جهات عدیده غیرقانونی بود.

* اول از جهت اینکه آنها به هیچ تعهد خود عمل نکردند در یک معامله اگر یک طرف از عمل به تعهدات خود اجتناب کند معامله باطل است. دوم توافق برجام غیر قابل تجزیه است یعنی هیچ طرفی نمی‌تواند از آن خارج شود و الا به منزله خروج همه است. پس با خروج آمریکا و با پاره کردن توافق که ترامپ آن را انجام داد دیگر قراردادی نمانده است.

* سوم اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه منوط به گذراندن پروسه سیستم حل اختلاف است. آنها بدون فرایند ساز و کار حل اختلاف ماشه را فعال کردند و چهارم سوء استفاده آنها از شرایط پیش آمده است این خود عنوان مستقل برای جرم است.

* بر همین اساس نماینده چین در شورای امنیت در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه گفت که مشکل سه کشور اروپایی با ایران در موضوع مکانیسم ماشه فنی نبود، سیاسی بود. یعنی آنها سیاسی کاری کردند.

* سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه قصد انتقام‌گیری از ایران در شکست اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه را داشتند له شدن اسرائیل در این جنگ برای آنها خیلی سخت و جانسوز بود.

* نخست وزیر نادان آلمان در اول جنگ از خوشحالی دست پاچه شد و گفت حمله اسرائیل به ایران آرزوی چرکین اروپا بود که اسرائیل از طرف ما آن را ا جرا کرد. این نهایت کینه‌ورزی با ایران است و ما به آنها می‌گوییم همچنان که اسرائیل در این جنگ شکست خورد، شما هم در تحریم شکست خواهید خورد.

امام جمعه شیراز: نیروهای انتظامی مقابل فریب خوردگان ایستادگی می‌کنند

لطف الله دژکام امام جمعه شیراز هم در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت دشمن در تلاش است که شهرها را به آشوب و جامعه اسلامی ما را به فحشا بکشد اما نیروهای خدوم انتظامی مقابل فریب‌خوردگان ایستادگی می‌کنند.

اهم اظهارات امام جمعه شیراز را در ادامه به نقل از فارس بخوانید؛

* خط مقدم جنگ نیروهای خدوم انتظامی هستند و دشمن در تلاش است تا شهرها را به آشوب بکشاند از این رو ماموران انتظامی تلاش می‌کنند تا با تامین امنیت در جامعه مقابل تمامی فریب خوردگان ایستادگی کنند.

* دشمن در تلاش است تا جامعه اسلامی ما را با فحشا همراه کند از این تامین امنیت اخلاقی جامعه بسیار حائز اهمیت است، علاوه بر این که تمامی آحاد جامعه باید در این بخش تلاش کنند، در خط مقابله با این برنامه دشمن نیز، نیروهای خدوم فرماندهی انتظامی ایستاده اند و تامین کننده امنیت اخلاقی جامعه هستند البته نباید سایر دستگاه ها همکاری لازم با نیروی انتظامی را فراموش کنند تا فشار کار بر این نیروها افزایش یابد بلکه باید تمامی دستگاه ها با هم افزایی زمینه حل مشکلات جامعه تلاش کنند.

* {در خصوص کاروان صمود}: جهان دید که چه تعداد کاروان از تونس به سمت غزه حرکت کرده تا حصر مواد غذایی را بشکند و اکنون تمامی ملت های مسلمان نگران وضعیت این کاروان ها هستند که از ۴۷ کشور جهان برای کمک به غزه آمده اند.

* رژیم صهیونی اکنون به تمام این کشورها اعلام جنگ کرده البته انتظار نداریم که شورای امنیت سازمان ملل برای این موضوع کاری کند زیرا شاهد هستیم که شورای امنیت در اختیار رژیم صهیونی و آمریکا است از این رو همانگونه که رهبری اشاره فرموده اند باید خودمان قوی شویم تا بتوانیم از پس دشمنان بر آمده و نظام جدید جهان را ترسیم کنیم تا زمینه ظهور امام زمان(عج) فراهم شود.

امام جمعه سنندج: چرا قیمت‌ سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی باید به نرخ دلار وابسته باشد؟

همچنین ماموستا فایق رستمی امام جمعه شهر سنندج استفاده از تحریم‌ها را ابزاری برای تحقق خواسته‌های نامعقول، نوعی زورگویی و اجحاف دانست که نه تنها مردم ایران را تحت فشار قرار داده بلکه بر شرایط اقتصادی کشورهای دیگر نیز تأثیر منفی گذاشته است.

اهم اظهارات او را در ادامه به نقل از ایسنا بخوانید؛

* استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای تحقق خواسته‌های نامعقول، نوعی زورگویی و اجحاف است که نه تنها مردم ایران را تحت فشار قرار داده بلکه بر شرایط اقتصادی کشورهای دیگر نیز تأثیر منفی گذاشته است.

* تحریم ایران مسئله تازه‌ای نیست و از زمان انقلاب اسلامی تاکنون، کشور توانسته با آن مقابله کند.

* برای مقابله با این تهدیدات باید از ظرفیت‌های داخلی به بهترین شکل ممکن بهره برد.

* چرا قیمت‌هایی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی باید به نرخ دلار وابسته باشد؟ نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.

* امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی و نظارت صحیح داخلی هستیم و با توجه ویژه به قشرهای نیازمند، می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرد.

* زمان آن رسیده که با اتکا به منابع داخلی و حمایت مردمی، ایران بتواند بر تمامی تهدیدات اقتصادی و سیاسی غلبه کند و به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند.