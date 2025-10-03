En
آخرین خبر از پرداخت بیمه تکمیلی بازنشستگان

در مورد تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمان برای بیمه آتیه سازان نیز، مسئولان وعده داده‌اند که تا پایان مهرماه، خسارت‌های درمانی بازنشستگان از فروردین تا شهریورماه به‌طور کامل پرداخت خواهد شد. این تصمیم، بخش بزرگی از نگرانی‌های مالی مربوط به هزینه‌های درمانی را رفع خواهد کرد.
پرداخت بیمه تکمیلی بازنشستگان به زودی
 
به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد ایرانی؛ بازنشستگان منتظر خبرهای خوش باشند! در روزهای اخیر، اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور جلسه‌ای مهم را با دکتر دهدشتی، قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی و حسن پور، مدیرکل فرهنگی سازمان برگزار کردند. این جلسه با محوریت بررسی مطالبات و پرداخت بدهی‌های معوقه از جمله بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر بازنشستگان صورت گرفته است.
گام‌های اجرایی در پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی
در این جلسه، آقای دهدشتی اعلام کرد که مراحل دریافت ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام نهایی شده و پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به فروردین‌ماه به‌زودی انجام خواهد شد. این خبر می‌تواند نگرانی‌های بسیاری از بازنشستگان را بابت تأخیر طولانی در دریافت حق بیمه‌ها کاهش دهد.

وعده پرداخت خسارت‌های درمانی بازنشستگان

در مورد تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمان برای بیمه آتیه سازان نیز، مسئولان وعده داده‌اند که تا پایان مهرماه، خسارت‌های درمانی بازنشستگان از فروردین تا شهریورماه به‌طور کامل پرداخت خواهد شد. این تصمیم، بخش بزرگی از نگرانی‌های مالی مربوط به هزینه‌های درمانی را رفع خواهد کرد.

جزئیات پرداخت‌ها

برای شفاف‌تر شدن روند پرداخت‌ها، جدول زیر ارائه می‌شود:

نوع پرداخت مبلغ معوقه زمان پرداخت

مابه‌التفاوت فروردین‌ماه 70,000,000,000 ریال به زودی
خسارت‌های درمانی طبق هزینه‌های ثبت‌شده تا پایان مهرماه
 
با توجه به وعده‌های داده شده، ضروری است تا نظارت‌های لازم بر روند پرداخت‌ها انجام شود تا بازنشستگان در اسرع وقت بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند.

 

 
 
