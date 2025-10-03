En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 238
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۲۰۴۶
کد خبر:۱۳۳۲۰۴۶
505 بازدید
وقایع اتفاقیه

فیلم رنگی از تهران قدیم

تصاویر تاریخی از تهران قدیم که رنگی شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه تهران قدیم فیلم رنگی ویدیو
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟