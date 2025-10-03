۱۱/مهر/۱۴۰۴
وقایع اتفاقیه
فیلم رنگی از تهران قدیم
تصاویر تاریخی از تهران قدیم که رنگی شده را میبینید.
اخبار مرتبط
تصاویری از تهران در 1333
تابلوهای دست نخورده تهران قدیم
تصاویر رنگی خیابان لاله زار در 1335
حال و هوای تهران در 1347
طهران چگونه تهران شد؟
از طهران تا تهران؛ چه باقی مانده است؟
تهران در سال 1335
کشف تهران قدیم در یک مغازۀ بازار حضرتی
ویدیوهای مرتبط
فیلم رنگی از تهران قدیم
تصاویر تاریخی از تهران قدیم که رنگی شده را میبینید.
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
در ابتدای انقلاب برخی قصد داشتند حتی پرچم ایران که قدمتی چند هزار ساله...
تصاویر تازه آشیانه عقاب، اقامتگاه آدولف هیتلر
آشیانه عقاب، اقامتگاه کوهستانی آدولف هیتلر، بر فراز قله کلشتاین در...
روایت خلبان بمب افکنی که اولین بمب اتمی را روی ژاپن انداخت
حمله هستهای آمریکا به ژاپن نقطه عطفی در تاریخ تسلیحات نظامی بود. با...
لحظهای که قذافی منشور سازمان ملل را پاره کرد
معمر قذافی دیکتاتور لیبی در چنین روزی در سپتامبر 2009 منشور سازمان ملل...
برخورد جالب شهید چمران با دو رزمنده که مشروب میخوردند
روایتی جالب از نحوه برخورد شهید چمران با دو رزمندهای که در جبهه مشروب...
تصاویر بازرسی مخفی رهبر انقلاب با لباس مبدل
️تصاویری از بازرسی مخفی رهبر انقلاب در جریان زلزله بم با لباس مبدل را...
تصاویر باکیفیت ملاقات صدام حسین و محمدرضا شاه
خط مرزی ایران به ویژه در رودخانه اروند رود جزو اختلافات تاریخی ایران و...
قدیمیترین تندیس جهان در موزه لوور
قدیمیترین تندیس حقیقی جهان که در شهر شوش کشف شد در موزه لوور فرانسه...
شیوه جالب اعلام بمباران شیمیایی تهران توسط صدام
سید محمد صدر دیپلمات بازنشسته و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره...
سیلی محکمی که خلبانهای ایران به صدام حسین زدند
در جریان جنگ تحمیلی صدام حسین در تلویزیون عراق پیشنهاد عجیبی به...
کشف گنج تاریخی در مناطق باستانی اصفهان
با کشف 117 سکه تاریخی در فصل دوم کاوشها در محله کمر زرین اصفهان، احتمال...
مستند بی بی سی از کشف پیکر امام موسی صدر
یک گروه تحقیقی از بی بی سی جهانی به بررسی سرنوشت امام موسی صدر پرداختند...
مراسم بازگرداندن سر بریده شده پادشاه!
فرانسه سه جمجمه متعلق به دوران استعمار را به ماداگاسکار بازگرداند؛ یکی...
ماجرای ترور ناموفق کوروش، پادشاه ایران!
روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجستهترین کمانداران سرزمین...
شهید رجایی: آنجا در جهنم جای من است!
شهید محمدعلی رجایی درباره مسئولین حاکمین نسبت به مردم گفت: «خداوند در...
واکنش تند المیرا شریفیمقدم به توهین زینب موسوی به فردوسی و شاهنامه
المیرا شریفیمقدم به توهین و تمسخر جنسی فردوسی توسط زینب موسوی واکنش...
راز گذرگاه دیاتلوف؛ کوه مرده چگونه جان ۹ کوهنورد را گرفت؟
در فوریه ۱۹۵۹، گروهی از کوهنوردان روسی به شکلی مرموز در کوههای اورال...
روحانی ترکیهای که خودش را ایرانی جا زد!
ویدیویی دیدنی از حکایت جالب روحانی ترکیهای که خودش را ایرانی جا زد تا...
قفل درِ کعبه را یک ایرانی ساخته است؟
قفل درِ کعبه سالها با هنر دست استاد عبدالله ریاحی، هنرمند برجسته...
نمایش بیشتر
