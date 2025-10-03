En
بازار خودرو در آخرین روز معاملاتی هفته در شوک افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۱۶
جدیدترین قیمت خودرو در بازار امروز 9مهرماه + جدول

بازار خودرو در آخرین روز معاملاتی هفته در شوک افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ روند افزایشی در بازارهای مالی چون دلار، طلا و سکه، بازار خودرو را به شوک برد. آن‌گونه که روند بازار خودرو در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو  به قیمت ۹۹۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۸۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P  مدل ۱۴۰۳ به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P  مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان رسید.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۸۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۶۱۵ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم ۷۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۷۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۷۰۰ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای  GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵۸۵ میلیون تومان شده است.


جدیدترین قیمت خودرو در بازار امروز 9مهرماه + جدول 

