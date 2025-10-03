خبر بد برای زنان: محدودیت جدید در طلاق!

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطاء کند، اما این وکالت فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطاء کند اما این وکالت فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند، باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متن سوالات و پاسخ آنها در این باره به شرح زیر است:

۱- در صورتی که زوج در ضمن عقد نکاح یا به موجب سند جداگانه‌ای، وکالت در طلاق به زوجه اعطا کند؛ اما این وکالت فاقد اختیار در توکیل به غیر باشد، آیا زوجه می‌تواند با استفاده از این وکالت، وکیل دادگستری اختیار کرده و اقدام به درخواست طلاق نماید؟

۲- چنانچه زوجه به دلیل نداشتن وکالت در توکیل، نتواند وکیل دادگستری تعیین کند، چه راهکاری برای طلاق گرفتن او وجود دارد؟ ۳- آیا چنین وکالت‌نامه‌هایی که فاقد وکالت در توکیل هستند، از نظر عملی برای درخواست و اجرای طلاق و مطلقه نمودن زوجه، کارایی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲ و ۳- با عنایت به ماده ۶۳۳ قانون مدنی (وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد) و با لحاظ بند ۶ ماده ۳۵ قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته است، در صورتی که زوج ضمن عقد نکاح یا به موجب سند جداگانه‌ای، وکالت در طلاق به زوجه اعطاء کند؛ اما این وکالت فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند، باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند و در این صورت، دادگاه با احراز وکالت زوجه در امر طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.