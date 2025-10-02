En
اینفوتابناک | ۱۰ کشور برتر تولیدکننده برنج در ۲۰۲۴

در اینفو گرافیک زیر تابناک زیر ۱۰ کشور برتر تولیدکننده برنج در ۲۰۲۴ را معرفی کرده است.
اینفوتابناک | ۱۰ کشور برتر تولیدکننده برنج در ۲۰۲۴

به گزارش تابناک، در اینفوتابناک زیر ۱۰ کشور برتر تولیدکننده برنج در ۲۰۲۴ معرفی شده است.

این نمودار برترین کشورهای تولیدکننده برنج در سال ۲۰۲۴ را بر اساسن نمودار USDA نشان می‌دهد.

برنج کشورهای جهان تولید برنج کاشت برنج خبر فوری
