اینفوتابناک | ۱۰ کشور برتر تولیدکننده برنج در ۲۰۲۴

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0641\u0648\u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f0 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0646\u062c \u062f\u0631 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f4 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0646\u062c \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f4 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633\u0646 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 USDA \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n