کلیه‌ها مواد زائد و مایع اضافی بدن را جذب می‌کنند و میان آب سالم، نمک‌ها و مواد معدنی مانند سدیم، کلسیم، فسفر و پتاسیم تعادل برقرار می سازند. اما کلیه‌ها به دلیل عدم آبرسانی و تغذیه نادرست می‌توانند دچار آسیب شوند. جالب اینکه برخی از خوراکی‌هایی که ما فکر می‌کنیم سالم هستند برای کلیه‌ها مضرند.

کلیه‌ها گاهی اوقات رسوبات معدنی سختی به نام سنگ کلیه تولید می‌کنند که باعث درد شدید می‌شود و می‌تواند منجر به عوارض دیگری برای سلامتی شود. مدیریت خطر سنگ کلیه به شدت به رژیم غذایی بستگی دارد، با این حال «غذا‌های مغذی» خاص که برای تقویت بدن مهم هستند می‌توانند منجر به ایجاد سنگ شوند، زیرا حاوی اگزالات، پورین و کلسیم هستند.

به گزارشا تابناک؛ آگاهی از اینکه کدام غذا‌های سالم خطر سنگ کلیه را افزایش می‌دهند، افراد را قادر می‌سازد تا یک رژیم غذایی متعادل داشته باشند. در این مطلب به ۵ غذای «سالم» اشاره می‌کنیم که می‌توانند منجر به سنگ کلیه شوند.

اسفناج

اسفناج منبعی از مواد مغذی از جمله آهن، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها است. این سبزی بسیار محبوب است و اغلب به عنوان سبزی سوپ یا آش مصرف می‌شود. با این حال، اگزالات اضافی در اسفناج خطر ابتلا به سنگ کلیه اگزالات کلسیم را افزایش می‌دهد، زیرا این ترکیبات با کلسیم ادرار مرتبط شده و سنگ ایجاد می‌کنند.

افرادی که سنگ کلیه داشته‌اند، هنگام مصرف مقادیر زیادی اسفناج خام یا پخته، با خطر بالای ابتلا به سنگ کلیه مواجه می‌شوند، زیرا اسفناج غلظت اگزالات در ادرار آنها را افزایش می‌دهد. افراد باید مصرف اسفناج خود را محدود کرده و غذا‌های غنی از کلسیم مصرف کنند، زیرا خوردن غذا‌های غنی از کلسیم به جلوگیری از جذب اگزالات در بدن انسان کمک می‌کند.

آجیل و کره آجیل

چه کسی آجیل را دوست ندارد؟ آجیل، از جمله بادام، بادام هندی و بادام زمینی، غذا‌های فوق‌العاده‌ای هستند که حاوی چربی‌های سالم، پروتئین و فیبر غذایی هستند. با این حال، از طرف دیگر، سطوح بالای اگزالات در آجیل، خطر ابتلا به سنگ کلیه را در افرادی که به این ترکیبات حساسیت دارند، ایجاد می‌کند. مصرف مقادیر زیاد آجیل و کره آجیل، منجر به افزایش سطح اگزالات ادرار می‌شود که احتمال ابتلا به سنگ‌های اگزالات کلسیم را افزایش می‌دهد. کسانی که سنگ کلیه داشته‌اند، باید در مصرف آجیل احتیاط کنند، اگرچه مصرف متوسط آن هیچ ضرری ندارد.

چغندر یا ریشه چغندر، از طریق خواص آنتی‌اکسیدانی خود که به مبارزه با التهاب کمک می‌کند و سلامت قلب و کبد را ارتقا می‌دهد، فواید مختلفی برای سلامتی دارد. با این حال، محتوای بالای اگزالات در چغندر باعث افزایش سطح اگزالات ادرار می‌شود، زمانی که افراد مقدار زیادی از آن را مصرف می‌کنند که می‌تواند منجر به سنگ کلیه اگزالات کلسیم شود. به طور خاص، تولید آب چغندر منجر به غلظت بسیار بالای اگزالات در کلیه‌ها می‌شود. افرادی که سنگ کلیه داشته‌اند باید مصرف چغندر خود را محدود کنند. علاوه بر این، آنها باید وعده‌های غذایی خود را با غذا‌های غنی از کلسیم ترکیب کنند تا جذب اگزالات کاهش یابد.

شکلات تلخ و کاکائو

شکلات تلخ و پودر کاکائو حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات مفیدی برای قلب هستند و حتی ممکن است خلق و خو را بهبود بخشند. با این حال، محتوای بالای اگزالات در محصولات شکلاتی، خطر ابتلا به سنگ کلیه اگزالات کلسیم را در صورت مصرف بیش از حد افزایش می‌دهد. برای مقابله با این امر، هیدراتاسیون مناسب و مصرف کافی کلسیم در رژیم غذایی ضروری است. کسانی که سنگ کلیه داشته‌اند، باید مصرف شکلات خود را محدود کنند، با این حال، مصرف گاه به گاه آن اشکالی ندارد.

چای (به خصوص چای سیاه)

چای نوشیدنی محبوبی به ویژه برای ما ایرانی‌ها است که حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که از سلامت قلب و عملکرد مغز محافظت می‌کنند. بسیاری از مردم به چای صبحگاهی خود عادت دارند و نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند. با این حال، چای سیاه حاوی مقادیر زیادی اگزالات است که منجر به افزایش دفع اگزالات در ادرار می‌شود و در نتیجه افرادی که سنگ کلیه داشته‌اند باید مصرف چای سیاه خود را با تغییر به چای سبز یا گیاهی کاهش دهند، زیرا این نوشیدنی‌ها حاوی سطوح پایین‌تر اگزالات هستند.