En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خوراکی‌های سالمی که باعث سنگ کلیه می‌شوند

کلیه‌ها مواد زائد و مایع اضافی بدن را جذب می‌کنند و میان آب سالم، نمک‌ها و مواد معدنی مانند سدیم، کلسیم، فسفر و پتاسیم تعادل برقرار می سازند. اما کلیه‌ها به دلیل عدم آبرسانی و تغذیه نادرست می‌توانند دچار آسیب شوند. جالب اینکه برخی از خوراکی‌هایی که ما فکر می‌کنیم سالم هستند برای کلیه‌ها مضرند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۳۱
| |
3 بازدید

خوراکی‌های سالمی که باعث سنگ کلیه می‌شوند

کلیه‌ها گاهی اوقات رسوبات معدنی سختی به نام سنگ کلیه تولید می‌کنند که باعث درد شدید می‌شود و می‌تواند منجر به عوارض دیگری برای سلامتی شود. مدیریت خطر سنگ کلیه به شدت به رژیم غذایی بستگی دارد، با این حال «غذا‌های مغذی» خاص که برای تقویت بدن مهم هستند می‌توانند منجر به ایجاد سنگ شوند، زیرا حاوی اگزالات، پورین و کلسیم هستند.

به گزارشا تابناک؛ آگاهی از اینکه کدام غذا‌های سالم خطر سنگ کلیه را افزایش می‌دهند، افراد را قادر می‌سازد تا یک رژیم غذایی متعادل داشته باشند. در این مطلب به ۵ غذای «سالم» اشاره می‌کنیم که می‌توانند منجر به سنگ کلیه شوند.

اسفناج

اسفناج منبعی از مواد مغذی از جمله آهن، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها است. این سبزی بسیار محبوب است و اغلب به عنوان سبزی سوپ یا آش مصرف می‌شود. با این حال، اگزالات اضافی در اسفناج خطر ابتلا به سنگ کلیه اگزالات کلسیم را افزایش می‌دهد، زیرا این ترکیبات با کلسیم ادرار مرتبط شده و سنگ ایجاد می‌کنند.

افرادی که سنگ کلیه داشته‌اند، هنگام مصرف مقادیر زیادی اسفناج خام یا پخته، با خطر بالای ابتلا به سنگ کلیه مواجه می‌شوند، زیرا اسفناج غلظت اگزالات در ادرار آنها را افزایش می‌دهد. افراد باید مصرف اسفناج خود را محدود کرده و غذا‌های غنی از کلسیم مصرف کنند، زیرا خوردن غذا‌های غنی از کلسیم به جلوگیری از جذب اگزالات در بدن انسان کمک می‌کند.

آجیل و کره آجیل

چه کسی آجیل را دوست ندارد؟ آجیل، از جمله بادام، بادام هندی و بادام زمینی، غذا‌های فوق‌العاده‌ای هستند که حاوی چربی‌های سالم، پروتئین و فیبر غذایی هستند. با این حال، از طرف دیگر، سطوح بالای اگزالات در آجیل، خطر ابتلا به سنگ کلیه را در افرادی که به این ترکیبات حساسیت دارند، ایجاد می‌کند. مصرف مقادیر زیاد آجیل و کره آجیل، منجر به افزایش سطح اگزالات ادرار می‌شود که احتمال ابتلا به سنگ‌های اگزالات کلسیم را افزایش می‌دهد. کسانی که سنگ کلیه داشته‌اند، باید در مصرف آجیل احتیاط کنند، اگرچه مصرف متوسط آن هیچ ضرری ندارد.

چغندر یا ریشه چغندر، از طریق خواص آنتی‌اکسیدانی خود که به مبارزه با التهاب کمک می‌کند و سلامت قلب و کبد را ارتقا می‌دهد، فواید مختلفی برای سلامتی دارد. با این حال، محتوای بالای اگزالات در چغندر باعث افزایش سطح اگزالات ادرار می‌شود، زمانی که افراد مقدار زیادی از آن را مصرف می‌کنند که می‌تواند منجر به سنگ کلیه اگزالات کلسیم شود. به طور خاص، تولید آب چغندر منجر به غلظت بسیار بالای اگزالات در کلیه‌ها می‌شود. افرادی که سنگ کلیه داشته‌اند باید مصرف چغندر خود را محدود کنند. علاوه بر این، آنها باید وعده‌های غذایی خود را با غذا‌های غنی از کلسیم ترکیب کنند تا جذب اگزالات کاهش یابد.

شکلات تلخ و کاکائو

شکلات تلخ و پودر کاکائو حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات مفیدی برای قلب هستند و حتی ممکن است خلق و خو را بهبود بخشند. با این حال، محتوای بالای اگزالات در محصولات شکلاتی، خطر ابتلا به سنگ کلیه اگزالات کلسیم را در صورت مصرف بیش از حد افزایش می‌دهد. برای مقابله با این امر، هیدراتاسیون مناسب و مصرف کافی کلسیم در رژیم غذایی ضروری است. کسانی که سنگ کلیه داشته‌اند، باید مصرف شکلات خود را محدود کنند، با این حال، مصرف گاه به گاه آن اشکالی ندارد.

چای (به خصوص چای سیاه)

چای نوشیدنی محبوبی به ویژه برای ما ایرانی‌ها است که حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که از سلامت قلب و عملکرد مغز محافظت می‌کنند. بسیاری از مردم به چای صبحگاهی خود عادت دارند و نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند. با این حال، چای سیاه حاوی مقادیر زیادی اگزالات است که منجر به افزایش دفع اگزالات در ادرار می‌شود و در نتیجه افرادی که سنگ کلیه داشته‌اند باید مصرف چای سیاه خود را با تغییر به چای سبز یا گیاهی کاهش دهند، زیرا این نوشیدنی‌ها حاوی سطوح پایین‌تر اگزالات هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوراکی سنگ کلیه غذاهای مغذی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مشروبات الکلی سنگ کلیه را درمان می‌کند؟
بی اعصاب ها این ویتامین را بخورند
کدام خوراکی‌ها بیشترین و کمترین تورم را داشتند؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
زلزله کرج را لرزاند
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aUl
tabnak.ir/005aUl