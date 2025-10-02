به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ به گفته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، با شروع هفته انتظامی که با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» همراه شده است، خدمات متنوع پلیس با هدف ارائه سریعتر به مردم آغاز شده است. از جمله این خدمات، ثبتنام و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله پسر در رده موتورهای ۵۰ سیسی و ۱۲۵ سیسی است.
افزایش زمان خدماتدهی
وی اعلام کرد که ساعات کاری مراکز ارائه خدمات پلیس و مراکز شمارهگذاری نیز به مدت دو ساعت افزایش یافته است. همچنین، در این مدت امکان برخورداری از بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی و امکان تقسیط این جرایم نیز فراهم خواهد بود.
خدمات نوین در رسیدگی به تخلفات رانندگی
سخنگوی فراجا تاکید کرد که رسیدگی به شکایات و اعتراضات رانندگی با استفاده از بستر مجازی آغاز شده و خدمات گذرنامه نیز با سرعت و سهولت بیشتری بهصورت ترکیبی (حضوری و مجازی) ارائه میشود.
تسهیلات جدید در حوزه سربازی
وی افزود که در حوزه سربازی و وظیفه عمومی نیز تسهیلات جدیدی ایجاد شده است؛ به گونهای که امکان تمدید یا تغییر تاریخ اعزام سربازان با درخواست متقاضی فراهم شده است. همچنین، متقاضیان میتوانند برای بررسی وضعیت غیبت سربازی و بخشودگی غیبت سنواتی به دفاتر پلیس+۱۰ و ردههای وظیفه عمومی مراجعه کنند.