دلبری گلاره عباسی با استایلی جذاب

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06af\u0644\u0627\u0631\u0647 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u06f2\u06f9 \u062a\u06cc\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f2 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u0634\u062f. \u0627\u0648 \u0641\u0627\u0631\u063a\u200c\u0627\u0644\u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644 \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06a9\u062f\u0647 \u0647\u0646\u0631 \u0648 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n