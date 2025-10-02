En
دلار ۷۰ هزار؛ آرامش مصنوعی بازار

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ‌های رسمی ارز در دستور کار نیست و منابع ارزی در دسترس است.
دلار ۷۰ هزار؛ آرامش مصنوعی بازار

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مجموعه سخنان و نشست‌های اخیر خود با فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و رسانه‌ها، سه محور اصلی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی را تشریح کرد: تثبیت نرخ ارز، مخالفت با تک نرخی شدن و افزایش نرخ‌های رسمی، و برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری اقتصاد در شرایط سخت.

مخالفت با افزایش نرخ‌های رسمی ارز

فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰،۰۰۰ تومانی مرکز مبادله و یا حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومان نداریم.

وی دلیل این سیاست را جلوگیری از انتقال تورم به کالا‌ها و خدمات دانست و خاطرنشان کرد که تجربه گذشته نشان داده هرگونه افزایش این نرخ‌ها موجب جهش شدید قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد. فرزین افزود: شرایط بازار غیررسمی بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی است و با کاهش این انتظارات، نرخ‌ها نیز پایین می‌آید.

طرح افزایش تاب‌آوری اقتصاد و منابع ارزی

در نشست با مجمع کارآفرینان کشور، رئیس بانک مرکزی به اقدامات این نهاد برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شرایط غیرمترقبه پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تامین ذخایر مطمئن طلا و ارز، کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های پولی ویژه را در دستور کار قرار داده‌ایم.

او اطمینان داد که منابع ارزی و طلای بانک مرکزی، داخل و خارج کشور، در دسترس هستند و این بانک روند استفاده فعالان اقتصادی از ارز خارجی را با رعایت ضوابط قانونی تسهیل کرده است.

فرزین توضیح داد که واردکنندگان می‌توانند با ارز منشأ خارجی کالای خود را وارد کنند، اما برای رفع تعهد ارزی باید ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه یا منشأ آن را مشخص کنند.

وی یادآور شد که اظهار ارز، مشابه قوانین سایر کشورها، الزامی است و مانعی برای انتقال یا تبدیل آن وجود ندارد.

تثبیت نرخ مرکز مبادله و کنترل نقدینگی پس از بحران

فرزین، بار دیگر تاکید کرد که نرخ ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومان تا پایان سال جاری تغییر نخواهد کرد و نرخ ارز مرکز مبادله نیز در محدوده ۷۰،۰۰۰ تومان حفظ می‌شود، با نوسانات روزانه متناسب با شرایط اقتصاد کلان.

وی در خصوص وضعیت نقدینگی پس از بحران اخیر گفت: در آن دوره به دلیل نیاز‌های بازسازی و افزایش کسری بودجه، نقدینگی بیشتری به بخش تولید تزریق شد، اما تا پایان سال با اجرای برنامه‌های خنثی‌کننده، آثار تورمی آن را کنترل خواهیم کرد.

پس قرار بود دلار برسه به زیر ۳۰۰۰ تومن و صفرهای ریال هم حذف شه چیشد پس؟؟!
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
