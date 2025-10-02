عکسی از فردین کنار دریای خزر در سال ۱۳۵۰

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0641\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062f\u0648\u06cc\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u062e\u0632\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f5\u06f0 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06cc\u06a9 \u062e\u0648\u0634\u06af\u0644 \u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n