عکسی از فردین کنار دریای خزر در سال ۱۳۵۰

تصویری جالب و ویژه از محمدعلی فردین را در حال دویدن در کنار دریای خزر و در سال ۱۳۵۰ ببینید.
977 بازدید
به گزارش تابناک؛ تصویری جالب و ویژه از محمدعلی فردین را در حال دویدن در کنار دریای خزر و در سال ۱۳۵۰ ببینید. این تصویر در نمایی از فیلم یک خوشگل و هزار مشکل به ثبت رسیده است.

 

عکسی از فردین کنار دریای خزر در سال ۱۳۵۰

عکسی از فردین کنار دریای خزر در سال ۱۳۵۰

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
0
پاسخ
روحش شاد انسان بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
4
پاسخ
روحش شاد
فردین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
1
پاسخ
فردین شخسیت مشهور و محبوب همه ایرانیها در همه ادوار است.
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
0
پاسخ
روحش شاد

چه آرامشی
