رضایی: حتی به پلوتونیوم ۹۰ درصد هم نیاز داریم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تأکید بر غیرقانونی بودن اجرای مکانیزم ماشه گفت: ما برای بسیاری از موارد به اورانیوم غنی شده نیاز داریم؛ مثلا برای سوخت زیرسطحی نیاز به اورانیوم ۶۰ درصد و بیش از ۶۰ درصد نیاز داریم، این نیاز ماست. ما حتی به پلوتونیوم با غنی‌سازی ۹۰ درصد هم نیاز داریم اما نیاز ما برای امور نظامی و ساخت سلاح نیست بسیار هم این قضیه را روشن می‌گوییم.
رضایی: حتی به پلوتونیوم ۹۰ درصد هم نیاز داریم

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ ابراهیم رضایی، درباره این‌که این آیا با توجه به استناد ایران به غیرقانونی بودن اسنپ بک این مکانیسم از نظر ساز و کار بین‌المللی قابلیت اجرایی دارد، گفت: باید منتظر باشیم چراکه یک درباره این موضوع یک دوپارگی در نظام بین‌الملل به وجود آمده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مشاهده کردیم روس‌ها به عنوان عضو دائم شورای امنیت صراحتا اعلام کردند که بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی است. ما هم همین اعتقاد را داریم و معتقدیم این کار بر خلاف برجام و بر خلاف مابقی موازین بین‌المللی است. طبیعتا هم انتظار ما از بقیه کشور‌ها این خواهد بود متعهد به ماشه نباشد.

وی در پاسخ به این که افکار عمومی مطرح می‌کند اورانیوم با درصد غنی‌سازی ۶۰ درصد چه نیازی از کشور برطرف می‌کند، گفت: این قضیه باید از بعد فنی و از طرف افراد فنی جواب داده شود. اما ما حتی به پلوتونیوم با غنی‌سازی ۹۰ درصد هم نیاز داریم، اما نیاز ما برای امور نظامی و ساخت سلاح نیست بسیار هم این قضیه را روشن می‌گوییم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: ما برای بسیاری از موارد به اورانیوم غنی شده نیاز داریم؛ مثلا برای سوخت زیرسطحی نیاز به اورانیوم ۶۰ درصد و بیش از ۶۰ درصد نیاز داریم، این نیاز ماست.

وی یادآور شد: ما جلسه‌ای در سازمان انرژی اتمی و مرکز تولید رادیو داشتیم، آنجا متخصصین می‌گفتند در تولید اسکناس هم انرژی هسته‌ای کاربرد دارد. کاربرد انرژی هسته‌ای انبوهی از حوزه‌های مختلف را در برمی‌گیرد و اگر هم امروز جمهوری اسلامی و حضرت آقا بر وجود صنعت هسته‌ای و اصل غنی‌سازی تاکید می‌کنند نه با هدف ساخت سلاح بلکه برای استفاده از کاربرد‌های انبوه آن در صنایع مختلف است.

رضایی بیان کرد: اگر نتوانیم صنعت هسته‌ای را در کشور نگه داریم آیندگان ما را نخواهند بخشید و خودمان را از حوزه‌های مختلف محروم کرده‌ایم. ایستادگی نظام جمهوری برای این است که ملت ما از پیشرفت‌ها عقب نماند.

وی درباره اینکه تغییر دکترین هسته‌ای می‌تواند عامل بازدارندگی برای دشمنان باشد، گفت: احتمالا.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
0
پاسخ
این همه هیاهو کردی اما بازم حق مطلب رو ادا نکردی.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
1
پاسخ
ما به آب و برق و گاز و تولیدو معیشت و اقتصاد پویا و زندگی عادی نیاز داریم
