روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام برای ایران
کد خبر:۱۳۳۱۸۳۸
نبض خبر

لاریجانی: برنامه‌ ایجاد بحران اجتماعی و خلع سلاح ایران است

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای فاش کرد: «پیشنهاد من در برجام این بود که برای حل اختلاف نظرها، یک نماینده از ایران، یک نماینده از ۱+۵ و یک مرضی الطرفین تصمیم‌گیری کنند؛ برخی دوستان در ایران این را نپذیرفتند و البته آن طرف هم نپذیرفتند... کشور‌های غربی فکر می‌کنند با فشار علیه ایران می‌توانند بحران اجتماعی درست کنند؛ این راه را هم بروند تا ببینند مقابل چه ملتی قرار دارند... وقتی می‌گویند برد موشک‌هایتان را باید زیر 500 کیلومتر بیاورید، یعنی برنامه شان خلع سلاح ایران است... یک مختصر عقلی هم برای ما قائل باشند...» اظهارات کامل لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.
