سوء قصد علیه بشار اسد!

بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، از یک سوءقصد با استفاده از مسمومیت جان سالم به در برد.
سوء قصد علیه بشار اسد!

به گزارش تابناک، اسکای نیوز مدعی شد بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، از یک سوءقصد با استفاده از مسمومیت جان سالم به در برده است.

او پس از درمان مسمومیت شدید، تحت شرایطی که «مرموز» توصیف شده است، از بیمارستانی در مسکو مرخص شد.

tabnak.ir/005aTC
