سوء قصد علیه بشار اسد!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u0633\u06a9\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0648\u0632 \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0634\u062f \u0628\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062f\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647\u060c \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0633\u0648\u0621\u0642\u0635\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0645\u0648\u0645\u06cc\u062a \u062c\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0645\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0634\u062f\u06cc\u062f\u060c \u062a\u062d\u062a \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u06a9\u0647 \u00ab\u0645\u0631\u0645\u0648\u0632\u00bb \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06a9\u0648 \u0645\u0631\u062e\u0635 \u0634\u062f.\n