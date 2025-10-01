عکس: دفاع مقدس؛ آغاز راهی بی‌پایان

هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز دشمن، نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین شد؛ صحنه‌ای که در آن ایمان، غیرت و اتحاد مقدس، ماشین جنگی قدرت‌های جهانی را درهم شکست. اما این راه پایان نداشت؛ همان روحیه و همان فرهنگ مقاومت در تمامی سال‌های پس از آن، در عرصه‌های مختلف تداوم یافت و حتی در دفاع ۱۲ روزه، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از اقتدار و همبستگی ایرانیان را به رخ جهانیان کشید. دفاع مقدس ثابت کرد که لحظات ماندگار ایثار و مقاومت، آغاز راهی بی‌پایان است که امروز نیز همچون مشعل فروزان، مسیر آینده ایران اسلامی را روشن می‌سازد.